Construction d'un nouveau palais de justice à Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, annoncent qu'un tout nouveau palais de justice sera construit à Rouyn-Noranda. Le nouveau bâtiment d'une superficie de 9 600 mètres carrés sera érigé au coin du boulevard Rideau et de la 15e Rue. Il sera attenant au centre administratif existant situé sur le même terrain. L'appel d'offres permettant de démarrer le projet est officiellement lancé.

La construction d'un nouveau palais de justice visera à offrir un espace moderne et répondant mieux aux besoins actuels de la région. Le projet prévoit de nouveaux espaces adaptés et sécuritaires pour les personnes victimes, la population et les intervenants du milieu.

Soulignons que tous les services judiciaires seront maintenus dans le palais de justice actuel, et ce, jusqu'à ce que les travaux soient menés à terme.

Citations

« Nous ne ménageons aucun effort pour rendre le système de justice plus accessible, plus performant et plus humain pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Le changement de culture que nous menons depuis notre arrivée se poursuit et il passe notamment par la modernisation de nos infrastructures. Le système de justice appartient aux citoyens. Ce sont leurs besoins qui seront priorisés dans la conception du nouveau bâtiment. Le nouveau palais de justice saura répondre plus adéquatement à la fois aux besoins des personnes victimes et de la population ainsi qu'à ceux des intervenants qui travaillent quotidiennement au palais de justice de Rouyn-Noranda. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour toute la région! Ce nouveau palais de justice permettra d'offrir à la population rouynorandienne des services adaptés à ses besoins actuels dans une nouvelle infrastructure au goût du jour. Cela peut parfois être stressant pour des citoyens d'avoir à se rendre au palais de justice, c'est pourquoi il est important de leur offrir un lieu où ils pourront se sentir en confiance et en sécurité. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La construction d'un nouveau palais de justice à Rouyn-Noranda est une excellente nouvelle. Je dirais même qu'elle était très attendue dans la région. C'est une priorité pour notre gouvernement d'offrir des espaces modernes et adaptés à la réalité d'aujourd'hui à tous les Rouynorandiens et Rouynorandiennes. Non seulement ce nouveau bâtiment entraînera des retombées sociales importantes pour toute notre région, mais il soutiendra également la vitalité économique d'ici en raison des travaux à venir. Je me réjouis de cette importante annonce! »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Rouyn-Noranda : justice.gouv.qc.ca/nous-joindre.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418 809-7269; Renseignements : Cathy Chenard, Relations avec les médiasMinistère de la Justice du Québec, [email protected]