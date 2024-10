Construction d'un hôpital régional à Drummondville : le libéral André Fortin signale l'urgence de mettre le projet sur les rails

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, dénonce l'inaction de la CAQ dans le dossier du nouvel hôpital de Drummondville et presse le gouvernement d'inscrire rapidement le projet sur le Plan québécois des infrastructures (PQI).

Accompagné de Brigitte B. Garceau, porte-parole responsable de la région du Centre-du-Québec, le député libéral de Pontiac était de passage, cette semaine, à Drummondville, pour rencontrer les dirigeants du CIUSSS de l'endroit, les équipes médicales ainsi que des représentants de la Coalition pour un hôpital régional à Drummondville.

Avec une croissance marquée de sa population depuis quelques années, la ville a de plus en plus besoin de ce nouvel hôpital régional. Les députés de la CAQ de la région le promettent depuis 2018, mais rien ne bouge et le projet n'est même pas inscrit au PQI. « On part de loin », soupire André Fortin.

Présentement, l'espace manque cruellement et complique sérieusement la prestation de services de santé de qualité. On estime à 59% la superficie additionnelle nécessaire pour répondre aux besoins. De plus, la vétusté du bâtiment actuel n'aide en rien à la rétention du personnel, estiment les deux élus libéraux.

« Ils sont où tous les députés caquistes du Centre-du-Québec qui promettent un nouvel hôpital depuis 2018? Le projet n'étant même pas inscrit au PQI, c'est comme s'il n'existait pas au gouvernement. L'hôpital actuel est vétuste, manque d'espace et ne répond tout simplement plus aux besoins. Compte tenu que la construction d'un hôpital peut prendre jusqu'à 15 ans, il y a urgence d'agir. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« Le Centre-du-Québec est une région en plein essor, autant économiquement que démographiquement. Il est inacceptable que la CAQ et ses députés de la région ne s'impliquent pas davantage pour remplir leur promesse électorale de construire un nouvel hôpital régional. Les citoyens le réclament et les besoins sont criants comme on a pu le constater sur place avec mon collègue André Fortin. »

-Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région du Centre-du-Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

