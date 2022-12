Construction d'un complexe modulaire - Investissements majeurs à l'Hôpital Anna-Laberge

CHÂTEAUGUAY, QC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, et la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron, sont heureuses d'annoncer, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, des investissements majeurs pour l'Hôpital Anna-Laberge afin de répondre aux besoins de la population en termes de services.

Ces montants permettent un agrandissement qui comprendra des unités d'hospitalisation actuellement en construction sur le terrain de l'hôpital. Certaines améliorations aux aménagements intérieurs de l'urgence sont aussi prévues. Les travaux sont possibles grâce à un investissement de 36,1 millions $ du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il s'agit du plus important projet de construction à l'Hôpital Anna-Laberge depuis son ouverture il y a plus de 30 ans.

Les besoins en soins et services ont significativement augmenté au cours des dernières années en raison de la croissance populationnelle ajoutant une pression sur les espaces physiques et les équipes soignantes. Ainsi, le complexe viendra bonifier l'offre de services, améliorer l'accès aux soins et services hospitaliers en plus de faciliter la fluidité au sein de l'hôpital. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui frappe tous les secteurs d'activité, offrir des environnements adaptés et qui facilitent la fluidité des soins est essentiel.

Plus précisément, dans le complexe modulaire, on trouvera :

une unité d'intervention brève en santé mentale de 5 lits;

une unité d'hospitalisation brève de 10 lits;

une unité de courte durée de 25 lits.

Un réaménagement de l'urgence avec l'ajout de cinq fauteuils en zone d'évaluation rapide est également prévu. Par ailleurs, toutes les chambres du complexe seront individuelles. Précisons que les travaux n'auront aucune retombée sur la capacité de l'urgence.

Ils devraient se conclure au cours de l'année 2023.

Citations :

« Cet investissement majeur à l'Hôpital Anna-Laberge vient concrétiser les engagements de notre gouvernement pour améliorer les services de santé à la population. Avec cet agrandissement, les patients auront un meilleur accès à des soins de qualité, dans un environnement adapté qui sera aussi stimulant pour le personnel qui y travaille. Je suis fier de voir se réaliser ce projet d'envergure. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très heureuse pour la population de notre région qui pourra compter, avec cet investissement, sur un hôpital à la fine pointe de la technologie, offrant des espaces accueillants et des services bonifiés. Le personnel ne sera pas en reste en évoluant dans un environnement sécuritaire et stimulant. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la Montérégie

« La pression constante sur nos urgences est bien connue. Ce projet d'agrandissement nous permettra d'améliorer concrètement l'accessibilité aux soins et aux services pour les usagers de la communauté. Je tiens à souligner le travail de nos équipes pour bonifier tant les espaces physiques que les soins et services offerts à la population. Merci d'être là. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

