MONTRÉAL, le 19 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et députée d'Outremont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 10 millions de dollars pour la construction d'un centre communautaire carboneutre pour Jeunesse au Soleil. Elle était accompagnée de Renzo Fraraccio, président du conseil d'administration de Jeunesse au Soleil.

« Jeunesse au Soleil est un nom que tout le monde connaît à Montréal -- cet organisme est la lumière qui nous guide et la force qui nous propulse dans le but de soutenir le développement physique, social et intellectuel des jeunes de Montréal. Notre gouvernement fédéral continuera de soutenir leur travail inestimable et aujourd'hui, nous investissons dans l'avenir de Jeunesse au Soleil. La construction d'une nouvelle installation carboneutre et dédiée à accueillir le centre communautaire de Jeunesse au Soleil près du parc Jarry l'aidera à accroître son offre de services aux communautés vulnérables tout en réduisant considérablement ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribuera à bâtir un Montréal plus fort et plus résilient », a déclaré Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et députée d'Outremont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Depuis plus de trois ans, nos services sont dispersés aux quatre coins de la Ville. Cette situation nous a confirmé l'importance de mettre en place cet important projet qui nous fournira un toit pour les prochaines générations, assurera la pérennité de Jeunesse au Soleil et servira, nous l'espérons, de modèle environnemental pour les organisations communautaires de l'avenir. Le financement provenant du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est essentiel à sa réalisation et nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement du Canada pour son implication », a mentionné Johanne Saltarelli, la directrice générale de Jeunesse au soleil.

Le financement permettra à Jeunesse au Soleil de construire un centre communautaire polyvalent destiné à offrir des services basés sur les besoins des usagers, notamment l'aide alimentaire, l'aide aux enfants et aux étudiants, l'aide aux sinistrés et aux victimes de crimes, l'aide matérielle et financière, les programmations sportives, éducatives et axées sur les loisirs. Ce projet jouera aussi un rôle important dans la réduction de l'empreinte environnementale de l'organisme et dans l'atteinte des cibles climatiques canadiennes pour un avenir plus durable.

Le Centre agira aussi à titre de modèle social, communautaire et environnemental tout en étant une vitrine et un lieu de promotion des valeurs d'entraide, de partage et de saines habitudes de vie en communauté, notamment en partageant ses locaux à d'autres organismes du quartier. Jeunesse au Soleil étendra aussi le rayonnement de ses valeurs sociales et ainsi deviendra un lieu d'apprentissage pouvant bénéficier à toute la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit de 10 750 896 dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada.

investit de 10 750 dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

