MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Consortium SAF+, chef de file mondial spécialisé dans la production et la commercialisation de carburant durable e-SAF (Electro Sustainable Aviation Fuel), a signé un protocole d'accord avec le Groupe Air France-KLM pour l'approvisionnement de carburant e-SAF de seconde génération dans le cadre du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris-Le-Bourget. Les premières livraisons de carburant sont prévues d'ici 2030. Cette entente confirme l'expertise développée par Consortium SAF+ au sein de son usine établie à Montréal depuis 2021.

« L'annonce de ce partenariat renforce notre leadership et accélère notre croissance à l'international. Consortium SAF+ est fière d'appuyer la stratégie du Groupe Air France-KLM, qui va au-delà du mandat européen dans l'incorporation de carburant durable e-SAF. Nous sommes enthousiastes de participer au développement de la filière de SAF en France dans le cadre de cet accord. Le carburant e-SAF répond aux critères de la feuille de route fixée par le gouvernement français qui vise à être au rendez-vous de 2030 avec un volume de production en phase avec les besoins importants du secteur aéronautique, » déclare Jean Paquin, président et chef de la direction du Consortium SAF+.

« Notre gouvernement s'assure que le Canada soit un leader et un partenaire stratégique de choix en matière d'aviation durable. Grâce au travail d'innovateurs canadiens tel que Consortium SAF+, notre vision devient une réalité. C'est pourquoi nous sommes fiers de voir l'entreprise établir un nouveau partenariat stratégique avec le Groupe Air France-KLM qui nous permettra, non seulement, d'accélérer le virage vert du secteur canadien de l'aérospatiale, mais également de soutenir la transition vers une économie carboneutre, » affirme l'Honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada.

Le carburant de synthèse contribue à la décarbonation et à la réduction de l'empreinte CO 2 de l'industrie aéronautique en utilisant des matières premières disponibles et des énergies renouvelables conformes à la réglementation internationale et européenne (CORSIA et RefuelEU).

Consortium SAF+, chef de file mondial spécialisé dans la production et la commercialisation de carburant e-SAF, offre une solution - à la fois durable et exceptionnelle - pour la décarbonation du secteur aérien. Le carburant e-SAF est l'une des seules options immédiates et efficaces à la portée de l'industrie, afin de lui permettre de réduire à zéro les émissions d'ici 2050.

Consortium SAF+ compte une unité pilote à la fine pointe de la technologie à Montréal qui lui a permis de démontrer son expertise et sa capacité pour la production de carburant e-SAF. L'entreprise développe actuellement un projet commercial d'avant-garde au Québec tout en établissant des partenariats internationaux afin de répondre à la demande croissante.

