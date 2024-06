Conservation de la biodiversité - Lancement d'un appel à projets d'aires protégées au Québec avec la collaboration de la Société pour la nature et les parcs

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce le lancement d'un appel à projets auprès du grand public pour la création d'aires protégées en territoire public méridional, continental et marin. Cette initiative favorisera la participation régionale en facilitant le processus de proposition d'aires protégées et contribuera à l'atteinte de la cible mondiale de conservation de 30 % du territoire québécois d'ici 2030. En vue de favoriser la participation à cet exercice, une aide financière de 916 700 $ a été accordée à la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) pour la réalisation d'activités de promotion, de mobilisation et d'accompagnement liées à l'appel à projets.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Par cet appel à projets, le gouvernement du Québec souhaite connaître les priorités locales, régionales et autochtones en matière de conservation des milieux naturels. Une période de concertation dans chaque région du Québec suivra la période de dépôt des propositions.

L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) jouera également un rôle de premier plan afin d'assurer la communication de l'information liée à l'appel à projets aux Premières Nations et la mobilisation de celles-ci, en plus de leur fournir un accompagnement adapté et personnalisé tout au long du processus. Des discussions sont en cours avec l'IDDPNQL dans le but de lui octroyer une aide financière à cet égard.

Cette annonce s'inscrit dans la foulée des engagements du gouvernement du Québec en faveur de la conservation de la biodiversité, dont fait partie le projet de Plan Nature 2030. Doté d'un budget historique de 650 millions de dollars sur sept ans, ce plan est la réponse du Québec en vue d'atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, notamment l'objectif de conserver 30 % des milieux continentaux et 30 % des milieux marins d'ici 2030.

Les aires protégées constituent un des outils qui peuvent contribuer à l'atteinte de cette cible. D'autres outils, tels que les autres mesures de conservation efficaces (AMCE), seront également élaborés et mis à contribution pour l'atteinte de la cible de 30 %.

Les projets d'aires protégées doivent être soumis d'ici le 15 octobre 2024.

Citations :

« L'an dernier, notre gouvernement a augmenté la protection du territoire de près de 3 000 km2, notamment par la mise en réserve de 12 territoires. La création d'aires protégées est l'un des meilleurs moyens d'assurer le maintien et la préservation de notre riche biodiversité. C'est pourquoi, avec le Plan Nature 2030, nous sommes fermement engagés à atteindre la cible mondiale de conservation de 30 % de notre territoire d'ici 2030, notamment en bonifiant le réseau d'aires protégées québécois. Je tiens à remercier SNAP Québec pour sa contribution, de même que les citoyens, citoyennes et organismes qui participeront à l'exercice d'appel à projets d'aires protégées. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est une occasion unique pour les citoyennes et citoyens de contribuer de manière concrète à la protection de nos terres publiques, non seulement pour la protection de la biodiversité, mais également pour offrir un meilleur accès à la nature et lutter contre les changements climatiques et leurs impacts. Participons en grand nombre à cet appel à projets. »

Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec)

« Les Premières Nations ont toujours joué un rôle de gardien du territoire et de ses ressources. Nous souhaitons qu'elles continuent de jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'aires protégées au Québec. En faisant la promotion de cet appel à projets, en favorisant la mobilisation des Premières Nations et en assurant un accompagnement personnalisé tout au long du processus, nous appuyons les Premières Nations dans leur vision du développement durable. »

Alain Bédard, directeur de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador

Faits saillants :

Le milieu continental et le milieu marin sont visés par cet appel à projets. La mise en réserve légale des territoires sélectionnés est prévue en 2027.

Toutes les régions administratives du Québec sont visées, à l'exception de la région du Nord-du-Québec, qui fait l'objet d'un processus qui lui est propre.

En date du 22 mai 2024, le réseau d'aires protégées du Québec couvrait 17,68 % du milieu continental (terrestre et eau douce), en tenant compte des différentes annonces d'intention, dont l'engagement gouvernemental à protéger l'entièreté de l'île d'Anticosti.

En date du 22 mai 2024, le réseau d'aires protégées couvrait 10,39 % du milieu marin.

Le Plan Nature 2030 est actuellement en élaboration. Il a fait l'objet, à l'automne 2023, d'un chantier de réflexion et de mobilisation nationale réalisé avec la collaboration du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et de son réseau. Outre un forum national, 18 rendez-vous régionaux sur la biodiversité ont été organisés, de même qu'un sondage public en ligne auquel la population a été invitée à participer.

Liens connexes :

Sources : Amélie Moffet

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région des Laurentides

Tél. : 581 994-0205 Lorine Thouin

Chargée des communications, Aires protégées Sud du Québec - SNAP Québec

[email protected]

438 377-3562 Information : Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs