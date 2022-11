La société franchit une autre étape vers une diversité, une équité et une inclusion plus grandes.

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Conseillers immobiliers GWL (CIGWL) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification de niveau 1 de Diversio, qui vient souligner son engagement à l'égard de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.

Conseillers immobiliers GWL a obtenu la certification de niveau 1 de Diversio, qui vient souligner son engagement à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. (Groupe CNW/Conseillers immobiliers GWL)

Diversio est une société mondiale de collecte de données et de conseil en matière de diversité et d'inclusion qui offre aux organisations et aux investisseurs de l'aide pour la collecte de données, l'obtention de perspectives et la mise en œuvre de solutions qui favorisent la réalisation de progrès tangibles. L'obtention de la certification de niveau 1 de Diversio est une reconnaissance des mesures importantes prises par CIGWL, y compris un engagement public à l'égard de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, la collecte de données sur la diversité et l'inclusion, l'établissement d'objectifs d'amélioration et la mise en œuvre de programmes et de politiques en phase avec la bonne gouvernance, l'acquisition de talents, l'engagement des employés et la transparence des données.

Selon Michael Bansil, vice-président principal, Excellence et innovation en affaires chez CIGWL, « la certification de Diversio est une reconnaissance de notre engagement envers une culture encore plus inclusive, où la diversité, l'équité et l'inclusion de nos employés et de leurs idées font partie intégrante de tout ce que nous faisons. Le secteur canadien de l'immobilier est souvent perçu comme un tout culturellement homogène. Nous nous réjouissons de faire équipe avec bon nombre de nos pairs pour cheminer, ensemble, vers la réalisation de changements significatifs. »

CIGWL demeure résolue dans sa volonté de déployer des efforts mesurables vecteurs de changement. Depuis 2021, la société réalise un sondage sur la diversité et l'inclusion auprès de tous les employés. Les réponses colligées servent ensuite à orienter les programmes et services à l'échelle de la société.

« Pour améliorer la diversité et l'inclusion, nous avons adopté une approche fondamentale, a expliqué M. Bansil. Lorsque nous avons formé notre équipe responsable de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, nous avons sciemment choisi des membres à l'échelle de l'organisation de manière à bien représenter l'ensemble des niveaux de carrière, des régions et des horizons. Nous sommes immensément fiers de l'énergie et de la passion que cette certification a permis d'insuffler chez nos employés. Bien que nous en soyons aux premières étapes de notre parcours, il s'agit d'un heureux rappel que nous sommes sur la bonne voie. »

Pour en savoir plus sur l'équité, la diversité et l'inclusion chez CIGWL, veuillez consulter notre site Web.

À propos de Conseillers immobiliers GWL inc.

Conseillers immobiliers GWL inc. (CIGWL), l'une des principales sociétés de conseillers en placements immobiliers en Amérique du Nord, offre aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services complets de gestion de biens immobiliers, de gestion d'immeubles et de projets d'aménagement de même que des services immobiliers spécialisés. CIGWL gère un portefeuille diversifié composé d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels et d'immeubles à logements multiples de même que de nouveaux projets d'aménagement actifs. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.gwlra.com/fr.

