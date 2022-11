Le Livmore Ville-Marie fixe une nouvelle norme dans le marché locatif urbain et offre des commodités sans précédent

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Conseillers immobiliers GWL (CIGWL) a procédé à l'ouverture officielle de son tout dernier immeuble résidentiel, Le Livmore Ville-Marie (Le Livmore), lors d'une cérémonie qui a eu lieu hier. Développé au nom de son client, la Canada Vie, ce projet immobilier a été ajouté en tant qu'investissement à ses segments du compte de participation et du compte sans participation.

Coupe du ruban (de gauche à droite) : Matthew Sharp, Brian Allison, Ralf Dost, Anne Morash, Julian Zottola (Groupe CNW/Conseillers immobiliers GWL)

L'immeuble, situé à l'intersection de la rue de Bleury et du boulevard René-Lévesque, est le troisième immeuble de CIGWL à être construit sous la marque Livmore et aussi le plus novateur de la bannière à ce jour. Il compte 35 étages et 396 unités d'habitation, dont la superficie varie entre 423 pi2 pour un studio à 1 225 pi2 pour une unité de trois chambres à coucher. Il offre aussi des commodités sans pareilles à Montréal, qui n'ont rien à envier aux immeubles résidentiels raffinés du monde entier.

« Conseillers immobiliers GWL (CIGWL) est très fière de son tout récent immeuble, Le Livmore, car il établit une nouvelle norme en matière de marché locatif haut de gamme urbain à Montréal, explique Ralf Dost, président, CIGWL. Nous sommes aussi fiers de contribuer à la revitalisation du centre-ville de Montréal. Les complexes domiciliaires comme Le Livmore sont importants pour la vitalité et pour la croissance des entreprises locales. »

Se dressant en plein cœur de la ville, niché entre le quartier des affaires, le Quartier des spectacles, le quartier chinois et le Vieux-Montréal, Le Livmore Ville-Marie représente la quintessence de ce que Montréal a à offrir. L'immeuble combine audacieusement un design moderne et durable avec un clin d'œil à l'architecture historique, en incorporant à sa façade une section du mur original du Collège Sainte-Marie -- qui s'élevait auparavant au même endroit.

L'immeuble offre aussi à ses résidents des installations et des commodités sans précédent. Il compte une salle de réception secrète, une galerie d'art privée et une cave à vin privée, à l'usage exclusif des citadins ayant choisi de faire du Livmore leur chez-soi. Il met de plus à la disposition des résidents un espace de coworking d'une superficie de 2 000 pieds carrés, conçu spécialement à cette fin. Cet espace compte cinq bureaux privés, des cabines de travail de style « banquette », de même que des espaces collaboratifs pour des groupes, avec des chaises disposées autour d'une grande table. Toutes les sections de l'espace de coworking sont baignées de lumière, grâce aux fenêtres du plancher au plafond, donnant sur la terrasse-jardin et sur l'aire d'agrément extérieure adjacentes. De plus, l'espace de coworking est doté de toutes les commodités : système de réservation en ligne; accès à Internet sans fil (« Wi-Fi ») et au système permettant de diffuser en grand format à partir de Bluetooth; moniteurs installés au mur aux fins de vidéoconférences et de présentations; deux « cabines téléphoniques » insonorisées; une cuisinette; et des casiers pour les effets personnels des utilisateurs.

Jouxtant l'espace de travail partagé se trouve la « cinémathèque » à la fine pointe de la technologie, dotée d'un téléviseur de 60 po, d'une chaîne audio intégrée et d'un nombre suffisant de sièges, ce qui permet d'y tenir des rassemblements et d'y faire des présentations à un plus vaste auditoire. Les résidents du Livmore peuvent aussi profiter d'un salon-bibliothèque doté d'une cheminée, d'un piano, ainsi que d'une collection de livres et de jeux de société mis gratuitement à leur disposition, ce qui en fait l'endroit idéal pour socialiser et élargir son réseau de connaissances.

Voici des caractéristiques additionnelles du Livmore :

Cuisine de chef entièrement équipée;

Immense terrasse extérieure, dotée de barbecues au gaz;

Salle d'exercice ultramoderne;

Piscine digne d'un centre de villégiature;

Sauna et salle de yoga;

Parc canin et spa pour animaux de compagnie.

« Le Livmore offre une solution de rechange attrayante, sans stress, à la vie dans une maison ou dans une copropriété », explique Anne Morash, vice-présidente principale, immeubles résidentiels à logements multiples. « Conseillers immobiliers résidentiels GWL est la seule entreprise de gestion immobilière du Canada à avoir lancé une sous-marque de location haut de gamme avec "Le Livmore". Les deux premiers immeubles de la bannière Livmore sont situés à Toronto; Le Livmore Ville-Marie est le troisième immeuble de la marque, et deux autres sont actuellement en développement, à Ottawa et à Mississauga », ajoute-t-elle.

« Le Livmore Ville-Marie consolide réellement la réputation de Conseillers immobiliers GWL dans le marché immobilier locatif multi-résidentiel du Canada », conclut Ralf Dost.

Conçu par les bureaux d'architectes NEUF et Arcadis IBI Group, et réalisé par Les Constructions Reliance, Le Livmore va obtenir la certification LEED et a été construit dans le respect des normes de sécurité, de technologie et de durabilité les plus rigoureuses. On prévoit que la phase II du Livmore Ville-Marie sera terminée d'ici 2024. La tour de la phase II comptera 46 étages, 424 unités d'habitation ainsi que des locaux commerciaux au rez-de-chaussée.

À propos de Conseillers immobiliers GWL inc.

Conseillers immobiliers GWL inc. (CIGWL), l'une des principales sociétés de conseillers en placements immobiliers en Amérique du Nord, offre aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services complets de gestion de biens immobiliers, de gestion d'immeubles et de projets d'aménagement de même que des services immobiliers spécialisés. CIGWL gère un portefeuille diversifié composé d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels et d'immeubles à logements multiples de même que de nouveaux projets d'aménagement actifs. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.gwlra.com/fr.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent notamment des déclarations sur l'achèvement des aménagements futurs. Les déclarations prospectives ne portent pas sur des faits historiques; elles représentent uniquement l'opinion de Conseillers immobiliers GWL à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Conseillers immobiliers GWL. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces déclarations. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Conseillers immobiliers GWL n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Conseillers immobiliers GWL

Renseignements: Michèle LaForest, Communications stratégiques Avenue, Courriel : [email protected], Tél. : 514 970-9617