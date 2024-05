Conseil syndical du SIIIEQ-CSQ - Les représentants de la FSQ-CSQ et du SIIIEQ-CSQ font le point sur plusieurs enjeux en santé dans l'Est du Québec

GASPÉ, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeute de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ), réuni en conseil syndical les 7 et 8 mai à Gaspé, souhaite souligner les semaines des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoire se déroulant en mai.

Semaines des professionnelles et solidarité avec le personnel en santé de la Gaspésie

« Alors que la Semaine des professionnelles en soins infirmiers bat son plein, que nous venons de connaître la Journée des infirmières auxiliaires, le 5 mai, et que nous célébrerons la Journée des infirmières le 12 mai prochain, il est l'occasion de rappeler l'importance de ces professions dans la société, combien on les apprécie, de souligner leur professionnalisme, mais aussi de rappeler leurs enjeux actuels, ce dont elles ont besoin pour continuer à donner des soins de qualité et ce dont elles n'ont pas besoin », souligne d'entrée de jeu Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ.

L'importance cruciale de la négociation sectorielle pour la reconnaissance

La négociation sectorielle se poursuit aux tables, et il reste encore beaucoup à faire pour reconnaître l'expertise des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes afin d'améliorer et de consolider les services à la population. Celles-ci ont besoin de stabilité d'équipe et de reconnaissance de tout ce qui est fait pour atteindre nos cibles d'attraction et de rétention du personnel dans nos régions.

L'obstacle de la mobilité du personnel

« Le gouvernement doit reculer sur ses objectifs de mobilité du personnel, la population ne gagnerait pas en qualité de soins et verrait plutôt une dégradation de ceux-ci. L'expertise d'un professionnel est directement reliée à la qualité des soins », ajoute M. Bujold.

L'importance des travailleurs à temps partiel

« Le gouvernement doit cesser de vouloir dégrader les conditions de travail des professionnelles et professionnels en soins à temps partiel. Qu'ils et elles soient à temps plein ou à temps partiel, nous avons besoin de tout le monde dans le contexte de pénurie. Il est impératif que le réseau de la santé devienne attractif et non restrictif. Dans ce contexte, il faut s'assurer que les conditions de travail et d'exercice maintiendront ces professionnelles et professionnels dans le réseau. Une démission est une démission de trop », plaide le président du SIIIEQ-CSQ.

Le PL15 et sa centralisation

Les négociations actuelles ont en filigrane le projet de loi no 15 et la création de l'agence Santé Québec. « Malheureusement, tout porte à croire que cette vaste réforme risque d'entraîner une grande centralisation des décisions qui, finalement, n'améliorera en rien les soins offerts à la population. Les régions doivent pouvoir rétablir les services essentiels de proximité afin d'éviter les ruptures et les fermetures de services, qui imposent de nombreux déplacements onéreux et parfois périlleux aux patientes et patients et à leurs proches. Si l'objectif fondamental du Plan santé est de s'assurer que l'offre de services répond plus adéquatement aux besoins des diverses populations du Québec, cela doit se traduire par une véritable décentralisation des pouvoirs décisionnels et non simplement par leur déconcentration », affirme Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ).

Écoutons les professionnelles et professionnels sur le terrain

Une trame de fond ressort en filigrane de nos positions, et c'est l'écoute des milieux. « Que ce soit le PL15 ou les négociations actuelles, il est impératif d'écouter les professionnels qui agissent au jour le jour sur le terrain. Ce sont eux qui détiennent les solutions et non pas une "Top Gun" parachutée du secteur privé », conclut Mme Dumaine

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIIIEQ-CSQ

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) représente 1070 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes réparties sur le territoire de la Gaspésie. Il est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

