Conseil général de la FTQ en région - Alma accueille les militants et militantes de la FTQ

ALMA, QC, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tiendra, pour une troisième année consécutive, son Conseil général du printemps en région, cette fois, à Alma, à l'invitation des Conseils régionaux FTQ Saguenay ‒ Lac-Saint-Jean et Haut-du-Lac-Saint-Jean ‒ Chibougamau-Chapais le mercredi 28 mai prochain. Les représentants des médias sont invités à assister à l'ouverture du Conseil général par la présidente et le secrétaire général, Magali Picard et Denis Bolduc, à la célébration du 30e anniversaire de la Marche mondiale des femmes avec une courte marche dans les rues d'Alma et à assister au point de presse qui suivra.

Outre les dossiers régionaux, les dirigeants feront le tour des principaux enjeux qui mobilisent les militants et militantes de la FTQ, entre autres, le projet de loi sur le régime forestier (PL97), la privatisation d'Hydro-Québec (PL69), le projet de loi no 89 limitant le droit de grève, les États généraux du syndicalisme, la réforme du régime de négociation du secteur public et le bilan des élections fédérales, etc.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conseil général de la FTQ Date : 28 mai 2025 Heure : Mot d'ouverture : 9 heures

Marche mondiale des femmes dans les rues d'Alma; vers midi

Point de presse : vers 13 heures Où : Alma, Hôtel Universel - Centre des congrès Salle Piékouagami Qui : Ouverture du Conseil général : La présidente, Magali Picard; le secrétaire général, Denis Bolduc

Point de presse : Magali Picard, présidente de la FTQ; Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ; Dany Bolduc, président du Conseil régional FTQ Saguenay ‒ Lac-Saint-Jean); Patrick Guay président du Conseil régional FTQ Haut-du-Lac-Saint-Jean ‒ Chibougamau-Chapais; et Marc Maltais, conseiller régional de la FTQ

La décision de se déplacer en région pour tenir son Conseil général s'inscrit dans la volonté de la FTQ d'encourager la participation des travailleurs et des travailleuses dans leur organisation syndicale en région et de promouvoir les objectifs de justice sociale de la centrale auprès de la population.

La FTQ est gouvernée entre ses Congrès par un Conseil général qui est composé, en plus des membres du Bureau (formé des principaux dirigeants et dirigeantes des syndicats affiliés à la FTQ), des membres représentant les conseils régionaux et des syndicats affiliés à la FTQ. Le Conseil général de la FTQ se réunit trois fois par année et a la responsabilité, entre autres, de donner suite aux orientations prises au Congrès de la FTQ, d'orienter la Fédération entre les Congrès et de statuer sur les recommandations du Bureau de direction. Le Conseil général est l'instance décisionnelle de la FTQ entre les Congrès. Le Conseil général réunit plus d'une centaine de militants, militantes et dirigeants et dirigeantes de la FTQ et de ses syndicats affiliés.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

