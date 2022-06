Conseil fédéral de la FSE-CSQ - La FSE souhaite aux chefs de bonnes vacances… en campagne!

À l'aube des prochaines élections générales et du début de la négociation pour le renouvellement de la convention collective 2020-2023, la FSE-CSQ a réalisé un vaste exercice de consultation de ses membres. Au total, ce sont près de 15 000 enseignantes et enseignants qui se sont exprimés. « Leurs demandes ne pourraient être plus limpides : ils estiment que le prochain gouvernement devra impérativement ajuster la taille des groupes, alléger la tâche et revoir la composition de la classe! Si on veut attirer de futurs profs et retenir celles et ceux qui pensent quitter, ça prend un coup de barre », a commenté Luc Gravel, vice‑président de la FSE-CSQ et responsable du dossier des relations du travail.