Conseil des ministres : les producteurs de grains du Québec sont enthousiastes à l'idée de poursuivre leur collaboration avec la ministre Marie-Claude Bibeau

LONGUEUIL, QC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiennent à féliciter Mme Marie-Claude Bibeau pour la reconduction de son mandat de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. Les PGQ voient d'un très bon œil leur collaboration avec Mme Bibeau dans le développement de mesures structurantes permettant de faire face à des conditions climatiques et sociales exceptionnelles, en plus d'une concurrence toujours plus inéquitable sur les marchés locaux et internationaux.

« La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a affirmé faire du soutien aux producteurs une priorité dans la dernière année, notamment en annonçant l'amélioration du programme de gestion de risques Agri-stabilité, afin qu'il réponde adéquatement aux besoins des productrices et producteurs en période hautement éprouvante. Nous souhaitons donc continuer notre collaboration afin de bonifier certains programmes notamment en matière d'agroenvironnement et de sécurité de revenus. C'est également un moment opportun pour la ministre de s'engager à tenir un sommet sur la compétitivité du secteur des grains afin d'y coordonner une série d'actions pour pallier le manque de soutien financier aux agriculteurs. », affirme M. Sylvain Pion, 1er vice-président des PGQ.

Également, les PGQ accueillent avec grand intérêt l'entrée en poste de M. Steven Guilbeault à la tête du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les PGQ ne manqueront pas d'échanger avec M. Guilbeault dans le but d'élaborer des mesures favorisant une transition énergétique viable sur le plan économique. « Nous souhaitons que l'arrivée de M. Guilbeault s'accompagne d'un portefeuille sérieux pour l'environnement et que le gouvernement se donne les moyens des ambitions envers le secteur des grains », ajoute M. Pion.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

