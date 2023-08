Conseil de prévention incendie - Montréal sensibilise la population aux effets néfastes des mégots de cigarette

MONTRÉAL, le 11 août 2023 /CNW/ - La sécurité de la population est une priorité tout au long de l'année. La prudence est de mise en tout temps, mais particulièrement durant l'été puisque la population montréalaise profite davantage des terrasses, jardins et balcons.

L'été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux incendies. C'est pourquoi la prudence est de mise face à certains comportements, dont la disposition des mégots de cigarette. En plus d'être la cause de nombreux incendies, les mégots représentent en moyenne 30 % des déchets retrouvés au sol dans les grandes villes comme Montréal. Un seul mégot, si petit soit-il, est en partie composé de plastique et contient jusqu'à 7 000 produits chimiques.

Chaque année, les mégots de cigarette écrasés dans les pots de fleurs et les plates-bandes causent des incendies et des centaines de milliers de dollars de dommages. La terre noire, le paillis ou toute autre matière similaire sont composés de tourbe, de mousse et de copeaux qui sont des sources potentielles d'incendie lorsqu'elles sont en contact avec une source de chaleur. Malheureusement, le comportement humain est en cause dans plus de 85 % des incendies. Cependant, de tels incidents peuvent être facilement évités en suivant ces quelques conseils de prévention incendie :

Ne jamais jeter un mégot de cigarette n'importe où;

S'assurer de garder les pots de fleurs et les plates-bandes humides, notamment lors des périodes de grande chaleur (à moins d'un avis contraire);

Fumer à l'extérieur des logements et avoir un cendrier de poche ou un cendrier approprié pour l'extérieur, qui est protégé du vent et déposé sur une surface stable recouverte d'une matière non combustible;

Utiliser, si nécessaire, une boîte de conserve ayant une bonne profondeur que l'on remplit de sable humide ou d'eau pour y éteindre les mégots;

N'éteignez jamais une cigarette dans un pot de fleurs, une balconnière, dans de la terre noire, du paillis ou toute autre matière;

Évitez de disposer vos mégots dans les déchets ou les bacs de recyclage;

Lorsque vous êtes en voiture, vous ne devez jamais lancer des mégots de cigarette à l'extérieur du véhicule, mais plutôt utiliser un cendrier de poche ou un cendrier à l'intérieur de l'habitacle;

Vider régulièrement vos cendriers afin d'éviter l'accumulation de mégots et limiter les risques d'incendie.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) rappelle aux citoyennes et aux citoyens d'augmenter leur vigilance lors des temps très secs et de communiquer rapidement avec le 911 lorsque vous êtes témoin d'un début d'incendie. Au-delà des dommages matériels qui peuvent être évités, ce sont des vies qui peuvent être sauvées.

Pour toute demande d'entrevue avec un porte-parole du SIM, communiquez avec [email protected] .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Direction des relations médias, Ville de Montréal, [email protected]