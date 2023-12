TORONTO et CHICAGO, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui son partenariat avec le hockeyeur professionnel Connor Bedard, des Blackhawks de Chicago, qui devient ambassadeur et porte-parole de la Banque. Connor est un client de longue date de la Banque CIBC, et ce partenariat est une nouvelle étape dont il peut être fier et qui lui permettra de se concentrer sur ses ambitions professionnelles pendant que notre équipe de la Banque CIBC l'aide à atteindre ses objectifs à l'extérieur de la patinoire.

« Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Connor au sein de l'équipe de la Banque CIBC alors que nous allons officiellement de l'avant avec ce nouveau partenariat à long terme », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « Connor est un athlète accompli à l'âge de 18 ans seulement, et il a l'avenir devant lui. Son histoire et sa voix démontreront comment l'équipe de la Banque CIBC peut offrir les programmes qui aider nos clients à réaliser leurs ambitions. »

« Ma famille est cliente de longue date de la Banque CIBC. C'est la première et la seule banque avec laquelle j'ai fait affaire depuis mon enfance à Vancouver », a déclaré Connor Bedard. « La Banque CIBC, c'est une histoire de famille. Elle a toujours travaillé en coulisse pour soutenir mes premières ambitions au hockey et mon déménagement à Chicago. Ma carrière progresse, et je suis ravi de franchir cette nouvelle étape en tant qu'ambassadeur de la Banque qui était là pour moi tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. »

À titre d'ambassadeur de la Banque, Connor travaillera aux côtés de la Banque CIBC à l'extérieur de la glace, dans le cadre d'initiatives qui mettent en valeur les dons communautaires et aident d'autres gens à réaliser leurs ambitions, comme la Journée du miracle CIBC, une collecte de fonds annuelle traditionnelle qui a permis de recueillir près de 300 millions de dollars à l'échelle mondiale pour appuyer les organismes de bienfaisance pour enfants. L'équipe de la Banque CIBC se réjouit à l'idée de travailler en partenariat avec Connor et de continuer à collaborer avec les Blackhawks de Chicago, afin d'avoir un impact encore plus grand sur la région de Chicago et les partisans de l'équipe.

« Nous sommes déterminés à établir des relations solides et durables dans l'ensemble de notre Banque, et nous sommes ravis de nous associer à Connor alors que nous continuons d'investir et de faire croître nos activités aux États-Unis », a déclaré Shawn Beber, premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank USA. « Chicago sert de lien important entre la Banque CIBC et Connor, au moment où nous travaillons en étroite collaboration afin de créer un meilleur accès aux possibilités pour tous dans les collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

