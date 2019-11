CONNEXION Entrepreneurs - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 25 000 $ pour accroître la visibilité de nouveaux entrepreneurs en Montérégie

QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 25 000 $ est attribuée au Centre local de développement Pierre-De Saurel afin de soutenir l'organisation de la 2e édition de CONNEXION Entrepreneurs. Ce projet a pour but de faire connaître de nouveaux entrepreneurs dans leur communauté à l'aide d'une plateforme Web. Cette vitrine, alimentée par des vidéos des différents participants, contribue à faire rayonner leurs réalisations tout au long de l'année.

Le lancement du projet CONNEXION Entrepreneurs a eu lieu aujourd'hui à l'Annexe de Sorel-Tracy devant plus d'une centaine de membres de la communauté d'affaires. C'est à cette occasion que les noms des entrepreneurs locaux faisant partie de cette 2e cohorte ont été dévoilés.

« Je suis fier de financer un projet novateur tel que CONNEXION Entrepreneurs, puisqu'il favorise l'essor des entreprises de la région de Sorel-Tracy. Votre gouvernement soutient ainsi l'entrepreneuriat local et contribue au rayonnement de projets qui engendrent des retombées positives dans l'ensemble de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Avec leurs projets novateurs, et grâce à l'appui de notre centre local de développement, nos entrepreneurs contribuent au dynamisme de notre communauté. Je suis donc très heureux de l'octroi de ce soutien financier pour le projet CONNEXION Entrepreneurs, qui vise à permettre à nos entrepreneurs de faire connaître leurs réalisations et de mettre en valeur leurs talents. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

La majorité des projets d'affaires présentés dans le cadre de CONNEXION Entrepreneurs ont été réalisés avec l'aide de la mesure Soutien au travail autonome (STA). En plus de faciliter le travail autonome et le démarrage d'entreprise, ce programme contribue concrètement à la création d'emplois et à la diversification de l'économie locale.

En 2016, 2 460 travailleurs autonomes résidaient sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel .

. Près d'un travailleur autonome de la MRC sur quatre (24,4 %) occupe un poste de gestion, alors que, dans l'ensemble de la Montérégie, 23,6 % des travailleurs autonomes occupent ce genre de poste.

Le Plan d'action sur la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir notamment les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action accessible en ligne, dans le site Web du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui sera adapté selon les diverses réalités.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

