Congrès Mines and Money London - Québec remporte les honneurs comme juridiction minière s'étant le plus améliorée durant l'année

QUÉBEC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Une délégation québécoise s'est rendue à Londres pour participer, du 29 novembre au 1er décembre, au plus important congrès d'Europe consacré au développement durable dans le secteur minier, le Mines and Money London. En marge de ce congrès se déroulait le concours Mines and Money Awards for Outstanding Achievement, et c'est avec grande fierté que le Québec y a remporté le prestigieux prix de la juridiction s'étant le plus améliorée au cours de l'année.

Ce prix témoigne des efforts du gouvernement du Québec à maintenir un environnement d'affaires favorable aux investissements miniers, tout en assurant un cadre rigoureux en matière de développement durable et responsable.

Le concours Mines and Money Awards for Outstanding Achievement se tient depuis près de 20 ans. Cette année, il a permis de reconnaître le travail réalisé dans les domaines de la gestion, de l'innovation et de l'environnement, en plus de souligner des découvertes d'exception.

La délégation du Québec était composée de représentants et représentantes de différentes organisations telles que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, la SOQUEM et la Société du Plan Nord. Ce groupe était dirigé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. L'objectif de cette mission était de faire la promotion des avantages du secteur minier québécois et des nombreuses occasions d'affaires à saisir, notamment en matière de minéraux critiques et stratégiques.

Citation :

« Ce prix est le fruit d'accomplissements majeurs du gouvernement du Québec dans le secteur minier. Parmi ceux-ci, mentionnons l'adoption de politiques gouvernementales structurantes, dont la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, qui met en valeur nos minéraux d'avenir. Le Québec a prévu y investir plus de 100 millions de dollars pour accroître ses connaissances et son expertise, optimiser les écosystèmes industriels, assurer la transition vers une économie durable et sensibiliser la population à l'importance de son secteur minier. Nous pouvons tous être fiers de cette reconnaissance! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le congrès Mines and Money London a réuni 2 000 participants et participantes de plus de 75 pays, dont plusieurs grands acteurs de l'industrie, tels que Rio Tinto, Alcoa, Ma'aden et Anglo American .

. Environ 120 conférences et panels étaient présentés sur divers thèmes, tels que la transition énergétique, la réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation et l'économie circulaire. Mme Nathalie Camden, sous-ministre associée aux Mines, a d'ailleurs participé à un panel sur l'importance des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux.

