Congrès annuel des ressources intermédiaires (RI) - Reflet de nos actions #pause

GATINEAU, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - L'association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) est de passage au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau les 14 et 15 juin 2023 dans le cadre de la 25e édition de son congrès annuel des membres. L'objectif de l'événement est de souligner les réalisations des ressources intermédiaires, permettre aux participantes et aux participants d'échanger entre eux sur les meilleures pratiques et assister à des formations afin d'être mieux outillés pour faire face aux défis qui attendent les milieux d'hébergement dans les prochaines années.

Faits saillants :

587 participantes et participants inscrits;

283 ressources intermédiaires représentées de partout à travers le Québec;

12 établissements de santé et de services sociaux présents;

12 ateliers et 6 conférences thématiques;

50 exposantes et exposants dans différents secteurs d'activités.

Le ministre responsable des Services sociaux, le Dr. Lionel Carmant, prononcera l'allocution d'ouverture du congrès afin d'échanger avec les personnes présentes sur sa vision pour le développement du réseau des ressources intermédiaires.

Le tout sera suivi d'un panel portant sur le Projet de loi no 15 : Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace où prendra notamment la parole monsieur Michel Clair, ancien président du conseil d'administration de l'ARIHQ et ex-président de la Commission d'étude sur les services de santé et les services sociaux mise sur pied en 2000.

« Le congrès annuel de l'ARIHQ nous donne l'opportunité de rassembler les propriétaires, les gestionnaires et les acteurs institutionnels du milieu de l'hébergement de longue durée afin d'échanger sur les meilleures pratiques et développer de nouveaux outils pour faire face aux besoins croissants des résidents », souligne Luc Bourgoin, Directeur général de l'ARIHQ.

« Il s'agit également d'une occasion pour revenir sur les importants défis vécus par les ressources intermédiaires depuis la pandémie, à savoir l'augmentation des coûts d'opération, le recours forcé à la main-d'œuvre indépendante et l'impossibilité de développer de nouvelles places en RI à cause des enveloppes budgétaires insuffisantes », affirme Carl Veilleux, Président du conseil d'administration de l'ARIHQ.

« Malgré de nombreuses rencontres et représentations auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la dernière année, nous sommes toujours en attente de mesures concrètes de la part du gouvernement du Québec pour venir en aide aux ressources intermédiaires qui sont en difficulté. Autrement, nous craignons sérieusement pour la viabilité de certains milieux de vie, renchérit M. Veilleux.

À propos de l'ARIHQ

L'ARIHQ rassemble et soutient 1 105 ressources intermédiaires qui offrent des services à 18 673 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec, à savoir des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. Ces RI embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

Source : Simon Telles -- Conseiller stratégique -- ARIHQ

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Renseignements: Courriel : [email protected], Cellulaire : 514-742-2883