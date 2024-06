Congrès annuel des Ressources Intermédiaires (RI) - « OSER ! »

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) est de passage à l'Hôtel Delta Trois-Rivières les 12 et 13 juin 2024 dans le cadre de la 26e édition de son congrès annuel. L'objectif de l'événement est de souligner les réalisations des ressources intermédiaires, permettre aux participantes et aux participants d'échanger entre eux sur les meilleures pratiques et assister à des formations afin d'être mieux outillés pour faire face aux défis qui attendent les milieux d'hébergement dans les prochaines années.

Bannière congrès ARIHQ 2024 (Groupe CNW/Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec)

Au niveau régional, la Mauricie compte actuellement 63 Ressources Intermédiaires, qui hébergent 1 513 personnes vulnérables dans différents programmes clientèle, dont majoritairement des personnes âgées en perte d'autonomie.

Faits saillants :

607 participantes et participants inscrits;

372 personnes issues des Ressources Intermédiaires inscrites de partout à travers le Québec;

50 représentants d'établissements de santé et de services sociaux présents;

12 ateliers et 6 conférences thématiques;

49 fournisseurs exposants dans différents secteurs d'activités.

L'événement débutera avec la présentation d'une capsule vidéo de la part de la ministre responsable des Aînés et déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger. Le tout sera suivi d'un panel portant spécifiquement sur la place des RI dans le continuum d'hébergement au Québec où prendront la parole des intervenantes et des intervenants d'établissements de santé et de services sociaux ainsi que de différents milieux d'hébergement.

« Le congrès annuel de l'ARIHQ permet de rassembler les propriétaires, les gestionnaires et les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux afin d'échanger sur les meilleures pratiques et développer de nouveaux outils pour faire face aux besoins grandissants des personnes hébergées », souligne Manon Charpentier, Directrice générale de l'ARIHQ.

« Il s'agit également d'une occasion pour revenir sur les importants défis auxquels les Ressources Intermédiaires font face actuellement, à savoir l'augmentation des coûts d'opération, la pénurie de personnel et l'impossibilité de construire de nouvelles places en raison du financement insuffisant qui nous est octroyé », affirme Carl Veilleux, Président du conseil d'administration de l'ARIHQ.

« Malgré toutes nos représentations auprès du gouvernement du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux, aucun soutien financier additionnel n'a été accordé à notre réseau depuis la pandémie. La rétribution insuffisante des RI a un impact sur l'ensemble des milieux d'hébergement et nous empêche de jouer pleinement notre rôle auprès de la population », renchérit M. Veilleux.

À propos de l'ARIHQ

L'ARIHQ rassemble et soutient 1 132 ressources intermédiaires qui offrent des services à 19 357 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit principalement de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de dépendance. Ces RI embauchent plus de 10 000 personnes, dont près de 80% sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les Ressources Intermédiaires d'hébergement pour adultes du Québec.

