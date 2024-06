Congrès annuel de l'Association minière du Québec - Meilleures pratiques et innovations à l'honneur lors du Gala Reconnaissance de l'AMQ

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les membres de l'Association minière du Québec (Association, AMQ) se sont réunis les 5 et 6 juin 2024 à l'occasion de leur congrès annuel. Comme lors des trois éditions précédentes, l'AMQ a honoré les réalisations exceptionnelles des entreprises minières en matière de santé et de sécurité au travail (SST), ainsi que les initiatives novatrices dans des domaines liés aux opérations minières, tels que les communications et le marketing, l'environnement, les relations avec les communautés et la gestion des ressources humaines.

Trophées F.J. O'Connell

La santé et la sécurité des travailleurs sont primordiales dans le monde minier. Depuis 1966, les trophées F.J. O'Connell sont décernés chaque année pour sensibiliser les travailleurs et les superviseurs à l'importance de la collaboration afin de prévenir les accidents dans les opérations minières. Les critères d'attribution prennent en compte à la fois les bonnes pratiques en matière de prévention et la performance des entreprises.

Pour la 58e remise de ces prestigieux trophées, deux entreprises ont été récompensées dans deux catégories :

La Mine Goldex, Mines Agnico Eagle Ltée a reçu le prix « Opérations souterraines - 400 000 heures et plus travaillées »;

La Mine Canadian Malartic, Mines Agnico Eagle Ltée a quant à elle été couronnée dans la catégorie « Opérations de surface, transport et première transformation des métaux ».

Prix Distinction AMQ

Les Prix Distinction de l'AMQ ont pour objectif de récompenser les meilleures pratiques et de mettre en avant les innovations des entreprises minières. Pour cette quatrième édition, l'Association a reçu de nombreuses candidatures, démontrant ainsi l'engagement des entreprises à améliorer leurs pratiques environnementales et sociales.

Lors du gala Reconnaissance de l'Association, cinq Prix Distinction AMQ ont été décernés. Un comité de sélection composé d'experts externes dans chaque discipline a analysé les candidatures de chaque catégorie, garantissant ainsi une évaluation impartiale.

Les gagnants dans les diverses catégories sont :

Communications-marketing : Dans la catégorie Communications-marketing, c'est la campagne « Vois grand et viens bâtir ta carrière (et ta famille) avec nous » de la société ArcelorMittal Exploitation minière Canada qui a remporté le Prix Distinction AMQ.

Le projet s'est distingué par son approche innovante visant à résoudre une problématique régionale et sectorielle, à savoir la pénurie de main-d'œuvre. L'entreprise a lancé cette campagne publicitaire novatrice dans l'objectif d'attirer des candidats potentiels à venir travailler et s'établir dans la région de la Côte-Nord.





: Dans la catégorie Communications-marketing, c'est la campagne « Vois grand et viens bâtir ta carrière (et ta famille) avec nous » de la société ArcelorMittal Exploitation minière qui a remporté le Prix Distinction AMQ. Le projet s'est distingué par son approche innovante visant à résoudre une problématique régionale et sectorielle, à savoir la pénurie de main-d'œuvre. L'entreprise a lancé cette campagne publicitaire novatrice dans l'objectif d'attirer des candidats potentiels à venir travailler et s'établir dans la région de la Côte-Nord. Environnement : Le projet lauréat est celui de la Fonderie Horne, une compagnie Glencore. Ce projet a adressé efficacement une problématique environnementale en reboisant un parc à résidus grâce à l'utilisation de boues septiques municipales. Cette initiative innovante bénéficie à l'ensemble de la région de Rouyn-Noranda et représente un exemple remarquable de contribution à l'économie circulaire, ce qui lui a valu le titre de gagnant dans la catégorie Environnement.





: Le projet lauréat est celui de la Fonderie Horne, une compagnie Glencore. Ce projet a adressé efficacement une problématique environnementale en reboisant un parc à résidus grâce à l'utilisation de boues septiques municipales. Cette initiative innovante bénéficie à l'ensemble de la région de et représente un exemple remarquable de contribution à l'économie circulaire, ce qui lui a valu le titre de gagnant dans la catégorie Environnement. Relations avec les communautés : Le Complexe Minier LaRonde , Mines Agnico Eagle Ltée se voit couronné dans la catégorie Relations avec les communautés pour la mise sur pied de la signature d'un accord de collaboration avec la Première Nation Abitibiwinni, un partenariat stratégique visant à déployer des initiatives qui auront des répercussions positives significatives sur la communauté locale. Cet accord est un bel exemple de l'engagement du Complexe Minier LaRonde envers le développement durable et les relations harmonieuses avec les communautés autochtones, favorisant ainsi un impact bénéfique et durable pour la région.





: , Mines Agnico Eagle Ltée se voit couronné dans la catégorie Relations avec les communautés pour la mise sur pied de la signature d'un accord de collaboration avec la Première Nation Abitibiwinni, un partenariat stratégique visant à déployer des initiatives qui auront des répercussions positives significatives sur la communauté locale. Cet accord est un bel exemple de l'engagement du Complexe Minier LaRonde envers le développement durable et les relations harmonieuses avec les communautés autochtones, favorisant ainsi un impact bénéfique et durable pour la région. Ressources humaines : La Mine Lamaque, Eldorado Gold Québec a reçu le Prix Distinction AMQ dans la catégorie Ressources humaines grâce à l'implantation d'une plateforme numérique réunissant l'ensemble du processus de formation opérationnelle liée à l'inspection, à l'opération, à l'entretien et à la réparation des équipements et des machines. La réussite de ce virage numérique représente une avancée majeure dans l'efficacité, la flexibilité et la qualité des formations dispensées, renforçant ainsi les compétences de l'ensemble du personnel et contribuant à l'excellence opérationnelle de l'entreprise.





: La Mine Lamaque, Eldorado Gold Québec a reçu le Prix Distinction AMQ dans la catégorie Ressources humaines grâce à l'implantation d'une plateforme numérique réunissant l'ensemble du processus de formation opérationnelle liée à l'inspection, à l'opération, à l'entretien et à la réparation des équipements et des machines. La réussite de ce virage numérique représente une avancée majeure dans l'efficacité, la flexibilité et la qualité des formations dispensées, renforçant ainsi les compétences de l'ensemble du personnel et contribuant à l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Excellence TSM : Le Prix Excellence TSM, de cette première édition, a été décerné à la Mine Raglan, une compagnie Glencore. Le Prix Excellence TSM de l'AMQ est destiné aux membres en opération de l'AMQ et repose sur les résultats vérifiés déclarés dans le cadre de l'initiative TSM (Towards Sustainable Mining) pour l'année 2023. Cette récompense est attribuée à l'établissement minier ayant atteint le plus haut niveau de performance globale, en reconnaissance de son excellence exceptionnelle.

Citation

« L'AMQ est fière de mettre en lumière les réussites et les bonnes pratiques de l'industrie minière avec la remise des différents Prix Distinction. Nous avons reçu des candidatures de qualité exceptionnelle et félicitons tous les finalistes pour leur excellent travail. Le congrès a une fois de plus démontré notre engagement à honorer les pratiques exemplaires en santé et sécurité au travail, ainsi que les innovations dans les domaines clés de notre secteur. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias: Camille Riverin, Conseillère, Association minière du Québec, Tél. : (418) 717-2403, Courriel : [email protected]