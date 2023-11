Congrès 2023 : Robert Comeau réélu à la présidence de l'APTS

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public battent leur plein, près de 800 délégué·e·s ont réélu par acclamation Robert Comeau à la présidence de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour le mandat 2023-2025, fonction qu'il occupe avec dévouement depuis maintenant plus de deux ans.

Robert Comeau, président de l'APTS (Groupe CNW/Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS))

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'ensemble des délégué·e·s pour leur confiance. C'est un immense honneur et un privilège que de porter la cause des professionnel·le·s et des technicien·ne·s de la santé et des services sociaux. Au cours des deux prochaines années nous allons, ensemble, lutter pour de meilleures conditions de travail mais aussi pour préserver l'accessibilité et le caractère public et universel de nos réseaux publics, qui traversent une période de grand bouleversement », a déclaré Robert Comeau.

Technologue en imagerie médicale, le président de l'APTS a travaillé au Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières à partir de 1992, puis a été élu répondant politique en 2004 au sein de la toute nouvelle APTS. Membre du comité exécutif national depuis 2010, il a assumé diverses responsabilités, notamment les dossiers de la négociation nationale, de la formation ainsi que de l'organisation syndicale, avant d'être élu pour la première fois à la présidence en 2021. Son parcours lui confère une vision complète des enjeux du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que du mouvement syndical, tout en le gardant connecté aux réalités des membres travaillant dans les établissements.

Il sera soutenu dans ses fonctions par une équipe dynamique et diversifiée, à l'image des missions et professions regroupées au sein de l'APTS. Le nouveau comité exécutif national s'efforcera d'améliorer les conditions de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux tout en mettant en lumière les défis que doivent relever les professionnel·le·s et les technicien·ne·s sur le terrain.

Comité exécutif 2023-2025 de l'APTS

Robert Comeau, président

Josée Fréchette, 1re vice-présidente

Émilie Charbonneau, 2e vice-présidente

Sandra Etienne, 3e vice-présidente

Joël Bélanger, 4e vice-président

Pascale Leclair-Gingras, 5e vice-présidente

Caroline Marquis, secrétaire

Sébastien Pitre, trésorier

Priorités du mandat 2023-2025

À la veille de son 20e anniversaire, en 2024, l'APTS a l'intention d'assumer pleinement son rôle d'actrice incontournable de changement social, conformément aux principes de sa plateforme politique adoptée lors du congrès de 2021 : prendre soin de nous, prendre soin de la collectivité ainsi que prendre soin de l'environnement et se mobiliser contre sa dégradation.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public seront une priorité immédiate pour le nouveau comité exécutif. Le congrès 2023 de l'APTS s'est effectivement tenu en pleine effervescence, alors que les 420 000 membres du Front commun ont effectué une première journée de grève le 6 novembre dernier, et que trois autres journées de grève auront lieu les 21, 22 et 23 novembre à moins d'en arriver à une entente d'ici là. Aux côtés des leurs partenaires de la CSN, de la CSQ et de la FTQ, les membres de l'APTS sont solidaires et déterminé·e·s à obtenir des conditions à la hauteur des services qu'il·elle·s offrent à la population.

La réforme du réseau de la santé et des services sociaux par le ministre Christian Dubé constituera également un dossier majeur des travaux et représentations menées par l'APTS au cours des prochaines années. Sous couvert de rendre le réseau « plus efficace », le gouvernement centralise la gestion aux mains d'un seul et même employeur, en plus d'ouvrir encore davantage la porte à la privatisation des services. L'APTS entend poursuivre la lutte pour un réseau entièrement public, accessible et de qualité jusqu'à l'adoption du projet de loi n° 15, et tout au long de la mise en place de l'agence Santé Québec.

La reconnaissance et la valorisation des plus de 108 titres d'emploi représentés par l'APTS feront également partie des chantiers prioritaires de la principale organisation syndicale représentant le personnel professionnel et technique du réseau public. Trop souvent méconnues, ces professions jouent pourtant un rôle essentiel dans les services à la population. L'équipe de l'APTS travaillera à les faire connaître et reconnaître, autant auprès du public que des décideur·euse·s gouvernementaux·ales.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Cell. : 514-792-0481