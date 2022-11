Congédiement de l'ancien DG de la STS - le syndicat des chauffeurs avait sonné l'alarme

SAGUENAY, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus de Saguenay-SCFP 3124 a pris connaissance de la lettre de congédiement de l'ancien directeur général de la Société de transport de Saguenay (STS), Jean-Luc Roberge, laquelle fut déposée en preuve le 18 octobre au Tribunal administratif du travail où M. Roberge conteste son congédiement qu'il estime être illégal.

On se souviendra que le conseil d'administration de la STS avait remercié son directeur général en mai dernier au terme de plusieurs enquêtes qui avaient révélé des fautes et des lacunes graves de sa part, notamment dans sa gestion déficiente des ressources humaines et des véhicules.

Depuis 2019, l'organisation syndicale dénonce la gestion chaotique de M. Roberge. Celle-ci se réjouit donc de constater la présence de plusieurs similitudes entre ce qu'elle reprochait au DG à l'époque et ce qui se retrouve dans la lettre de congédiement.

Le syndicat constate et salue le sérieux et la diligence de l'actuel conseil d'administration dans la mise en place de pratiques saines de gestion des fonds publics et l'instauration de relations de travail respectueuses à la STS.

« Les chauffeurs et les chauffeuses d'autobus de la STS sont fier(e)s et dévoué(e)s. Nous sommes content(e)s de savoir que cette période difficile est derrière nous et que nous pouvons aller de l'avant afin de continuer à offrir des services de transport de qualité aux usagers et usagères de Saguenay », de déclarer José-Nicolas Lopez, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de Saguenay (SCFP 3124).

