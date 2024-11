QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Congebec, leader canadien dans la logistique et la gestion des produits alimentaires réfrigérés et surgelés, célèbre cette année un jalon historique de son existence : son 50e anniversaire. Pour marquer cet événement exceptionnel, des célébrations simultanées ont eu lieu dans chacun des congélateurs Congebec à travers le Canada, réunissant les employés pour un moment de reconnaissance et de fierté collective.

Fondée en 1974 à Québec, Congebec a évolué d'une petite entreprise locale à un acteur national incontournable du secteur de la logistique alimentaire. Forte d'une expertise solide et de cinq décennies d'innovation, l'entreprise a su s'adapter aux évolutions du marché et des technologies pour devenir un partenaire de confiance des industries alimentaires canadiennes et internationales. Avec des congélateurs répartis dans cinq provinces, Congebec répond aux besoins d'entreposage et de distribution de clients issus de secteurs variés.

Une reconnaissance spéciale envers nos clients et partenaires

Le succès de Congebec est indissociable de la confiance et de la fidélité de ses clients et partenaires. L'entreprise souhaite profiter de cette célébration pour leur adresser un remerciement sincère. Depuis cinq décennies, ils l'ont accompagné dans sa croissance et ont fait de Congebec un leader dans la gestion de la chaîne du froid. Leur collaboration constante lui a permis de repousser ses limites et d'innover pour fournir des services de pointe.

Cet anniversaire n'est pas seulement le reflet d'une longue histoire, mais également d'un avenir prometteur, car ensemble, avec ses partenaires commerciaux, Congebec anticipe les défis de demain, toujours avec le même engagement d'excellence.

Hommage à nos employés : les piliers de notre succès

« Si nous sommes en mesure de célébrer aujourd'hui ce demi-siècle de succès, c'est en grande partie grâce à l'incroyable travail et à la fidélité de nos employés », mentionne Nicholas-P. Pedneault, chef de la direction de Congebec. Plusieurs d'entre eux ont dédié des décennies de leur carrière à Congebec, et leur expertise ainsi que leur engagement continuent de faire la différence au quotidien.

« Avec plus de 500 employés répartis dans nos installations de congélation à travers le pays, nous formons une équipe dynamique et unie, dévouée à garantir la sécurité et la qualité des produits alimentaires entreposés chez nous. C'est en misant sur des valeurs humaines fortes, un environnement de travail stimulant et des opportunités de développement professionnel que nous continuons à attirer et à retenir les meilleurs talents du secteur », nous raconte-t-il.

Un avenir tourné vers l'innovation

Congebec ne compte pas s'arrêter là. Le 50e anniversaire marque également le début d'une nouvelle phase de croissance axée sur l'innovation technologique. L'entreprise s'engage à continuer d'investir dans des infrastructures à la fine pointe, à adopter des solutions logistiques avant-gardistes.

La numérisation des processus, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'adoption de technologies innovantes font partie intégrante des projets de l'entreprise pour les années à venir, afin de répondre aux attentes grandissantes des consommateurs et de l'industrie. C'est en travaillant étroitement avec ses clients et partenaires que Congebec bâtit l'avenir pour offrir des solutions novatrices et uniques en logistique alimentaire à température contrôlée.

À propos de Congebec

Congebec est une entreprise à portée nationale fondée à Québec qui opère dans 5 provinces canadiennes. Ses 11 congélateurs permettent entre autres aux producteurs d'ici de se procurer des services de congélation et de transformation alimentaire en plus d'une solution logistique complète. Congebec est un employeur transparent ayant à cœur le bien-être, les opportunités de développement et la reconnaissance du travail effectué par ses employés. Congebec encourage le développement des marchés locaux et l'autonomie alimentaire grâce à l'expertise solide de ses employés qui sont au centre du succès de l'entreprise.

SOURCE Congebec Inc.

Information pour les journalistes seulement : Catherine Lambert, Stratège marque employeur, communications et affaires gouvernementales, 418-683-3491 poste 1108, [email protected]