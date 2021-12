Congé de paiement sur le permis de conduire pour 6,4 millions de Québécois

QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En cette période de l'année où l'on est davantage habitué à l'annonce de hausses de tarifs, la Société de l'assurance automobile du Québec rappelle à ses clients qu'ils auront droit à un congé de paiement de la contribution d'assurance lors du renouvellement de leur permis de conduire en 2022 ainsi qu'en 2023.

Ce sont plus de 6,4 millions de Québécoises et de Québécois qui bénéficieront de ce congé de paiement, qui inclut la taxe sur les assurances. En effet, lors du renouvellement de leur permis de conduire, les titulaires n'auront qu'à acquitter les frais (4,90 $) et les droits (19,10 $) ainsi que, le cas échéant, la portion de contribution d'assurance pour les points d'inaptitude inscrits à leur dossier.

Ainsi, pour quelqu'un qui détient un permis de conduire de la classe 5 sans point d'inaptitude, les frais à débourser pour le permis de conduire en 2022 ne seront que de 24 $. Cette remise représentera une économie, sur deux ans, de 184,11 $ pour un titulaire de permis de conduire un véhicule de promenade. Pour les titulaires d'un permis de conduire jumelant la classe auto et la classe moto, l'économie totalisera 338,15 $.

Cette remise est possible grâce à la solidité financière du Fonds d'assurance automobile et aux revenus de placement supérieurs à ceux anticipés au cours des dix dernières années. Par ailleurs, l'amélioration du bilan routier pour l'année 2020, en raison de la baisse significative du nombre de victimes de la route et des indemnités versées, a également contribué à solidifier la situation financière du Fonds.

Citations :

« Grâce à sa gestion rigoureuse, la Société de l'assurance automobile du Québec permet à ses clients de bénéficier d'un congé de paiement de contribution d'assurance. À l'aube du temps des Fêtes, je suis heureux de confirmer cette excellente nouvelle pour les 6,4 millions de Québécois titulaires d'un permis de conduire. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Grâce à la saine gestion du Fonds d'assurance et à des revenus de placements meilleurs que ceux anticipés, nous sommes en mesure de remettre aux conductrices et conducteurs québécois 1,158 milliard de dollars tout en préservant la pérennité du régime public d'assurance pour les personnes accidentées de la route. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

La nouvelle tarification d'assurance (2022-2024) entrera en vigueur dès janvier 2022.

