Conflit israélo-palestinien; Enfin un accord de cessez-le-feu

MONTRÉAL, le 18 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue l'accord de trêve et de libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens finalement adopté par le gouvernement d'Israël et la direction du Hamas.

Ce conflit de 15 mois de guerre, qui a entraîné des milliers de morts palestiniens, de centaines d'Israéliens ainsi que la destruction de Gaza a assez duré. Le blocus de la bande de Gaza doit également être levé afin de permettre à l'aide humanitaire d'entrer librement sur le territoire bombardé depuis le début de la crise sans égard à la population civile, femmes et enfants, qui en ont été les principales victimes.

La FTQ rappelle que la seule issue à ce conflit, qui dure déjà depuis trop de générations, est la recherche d'une solution politique avec la reconnaissance d'un état palestinien d'une part, et de l'État d'Israël d'autre part, à la satisfaction de toutes les parties et dans le respect du droit international.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

