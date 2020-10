VARENNES, QC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. déplore le fait qu'en déposant ses demandes monétaires aujourd'hui, le syndicat crée l'impasse dans le cadre de la négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés syndiqués de son centre de distribution de Varennes représentés par le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de PJC Entrepôt-CSN (STTPJC-CSN).

« Le syndicat a non seulement demandé plus d'argent sur la presque totalité des clauses monétaires de la convention actuelle mais ses demandes sont déraisonnables et excessives », a déclaré Alain Champagne, président, Groupe Jean Coutu. Nous demandons au syndicat de prioriser ses demandes et d'être réaliste », a précisé M. Champagne.

Le syndicat demande notamment une augmentation de plus de 25 % sur 4 ans du salaire de tous les employés du centre de distribution de Varennes, l'ajout d'une 7e et d'une 8e semaines de vacances annuelles, une augmentation de la contribution de l'employeur au régime de retraite de 4,25 % à 8,25% et bien plus encore. Tout cela alors que les employés du centre de distribution de Varennes sont déjà parmi les mieux payés de leur marché de référence, soit de 4 à 8 $ de l'heure de plus que la concurrence.

Rappelons que le conflit de travail a été déclenché à la suite de la grève de 24 heures déclarée par le syndicat le 23 septembre dernier.

Les parties sont accompagnées, à la demande du Groupe Jean Coutu, par un conciliateur nommé par le Ministère du Travail afin d'en arriver à une entente qui répond aux besoins de nos employés, de même que ceux des pharmaciens propriétaires affiliés à PJC Jean Coutu, des clients et du Groupe Jean Coutu.

À propos du Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Le Groupe Jean Coutu, une filiale de METRO, est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. Il exploite à titre de franchiseur un réseau de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières PJC Jean Coutu et Brunet au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario et procure de l'emploi à plus de 20 000 personnes.

