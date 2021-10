OTTAWA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Agence canadienne d'inspection des aliments

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence du puceron lanigère de la pruche (HWA) à Fort Érié en Ontario. La découverte a été faite à l'extérieur des zones actuellement réglementées pour le puceron lanigère de la pruche dans la province, qui comprend la ville de Niagara Falls et le canton de Wainfleet.

Nous demandons aux résidents, aux propriétaires fonciers et aux propriétaires de chalets du canton de Fort Érié de respecter les nouvelles restrictions de déplacement afin de prévenir la propagation du puceron lanigère de la pruche. Bien que le puceron lanigère de la pruche ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les pruches.

Un nouvel arrêté ministériel sera établie afin de limiter le déplacement de tout produit de la pruche comme du matériel de pépinière, des racines, des graines et d'autres parties végétales ainsi que des billes, des branches et des copeaux de bois, et toutes les espèces de bois de chauffage.

L'ACIA continue de collaborer avec les partenaires et les intervenants des administrations fédérales, provinciales et municipales, pour ralentir la propagation de cet organisme nuisible.

Faits en bref

Le déplacement du bois de chauffage non traité est un mode de propagation commun pour les insectes envahissants et les maladies.

Une fois établi, le puceron lanigère de la pruche est dispersé naturellement par le vent, les oiseaux et les animaux ainsi que par le déplacement de matériel de pépinière, de billes et d'autres produits ligneux, dont le bois de chauffage. Pour prévenir la propagation de cet organisme nuisible, on demande au public de ne pas déplacer de bois de chauffage et d'autres produits de pruche potentiellement infestés.

L'ACIA réglemente cet organisme nuisible pour protéger les forêts, les arbres des municipalités et les pépinières au Canada .

Produits connexes

Restez branchés

Twitter : @InspectionCanFR

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Instagram : acia_canada

YouTube : Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias de l'ACIA, 613-773-6600, [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca