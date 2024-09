Conférence Web Desjardins et Institut du Québec -- Mise à jour des Prévisions économiques et Financières

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins et Emna Braham, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec, présenteront une mise à jour des prévisions économiques et financières le 24 septembre 2024.

Quelles seraient les incidences d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? À quoi s'attendre si Kamala Harris l'emporte ? Récents signes d'affaiblissement du marché de l'emploi : les banques centrales sont-elles en retard ? En quoi le marché du travail évolue-t-il différemment au Québec comparativement aux autres provinces ? Faut-il s'inquiéter de la montée du chômage chez les jeunes au Québec ?

Les principaux thèmes abordés seront les impacts de l'élection américaine, le marché du travail, le taux de chômage chez les jeunes et les taux directeurs des banques centrales.

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 24 septembre de 12 h à 12 h 45 (HE). L'événement se tiendra en français et se conclura par une période de questions.

