Conférence Web Desjardins et Institut du Québec -- Mise à jour des Prévisions économiques et Financières

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins, et Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, présenteront une mise à jour des prévisions économiques et financières le 27 mars 2025.

Quels secteurs sont les plus vulnérables aux tarifs américains et aux tarifs de représailles canadiens ? Quels seront les effets économiques de cette guerre commerciale ? Comment les consommateurs seront-ils affectés ? Quelles sont les politiques les plus porteuses et quels pièges les gouvernements devront-ils éviter pour répondre à la situation?

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 27 mars de 12 h à 12 h 45 (HE). L'événement se tiendra en français et se conclura par une période de questions.

Voici le lien participant à la conférence web économique du 27 mars.

