GUANGZHOU, Chine, le 5 mai 2023 /CNW/ - Un séminaire de la conférence annuelle « Understanding China - GBA Dialogue » a récemment rassemblé des personnalités éminentes des domaines de la politique, des universités et des entreprises pour faire la lumière sur les possibilités de coopération qui s'offrent à la Chine et au monde pour stimuler la reprise économique en cette ère post-pandémique.

L’événement, qui a eu lieu le 19 avril à Guangzhou, en Chine, met en lumière les nouvelles possibilités de développement et la nécessité de bâtir une économie mondiale fondée sur l’équilibre, l’inclusion et la tolérance. (PRNewsfoto/China Institute for Innovation & Development Strategy)

L'événement, organisé conjointement par le China Institute for Innovation and Development Strategy, ayant comme thème « Nouveau paradigme de développement et développement équilibré, coordonné et inclusif », a permis aux dirigeants mondiaux d'approfondir des sujets concernant les principaux défis d'aujourd'hui, et le rôle de la Chine pour favoriser le commerce mondial et la reprise économique.

Alors que l'économie mondiale s'est quelque peu redressée, la crainte permanente de pressions à la baisse alimentée par les crises énergétiques et les frictions géopolitiques demeure bien présente, au moment où l'accentuation des tensions internationales crée une plus grande incertitude qui assombrit les perspectives de croissance mondiale.

Dans ce contexte, le séminaire visait à créer un espace qui réunit des politiciens, des universitaires, des penseurs, et des chefs d'entreprise pour examiner les contributions de la Chine au progrès social et économique et explorer de nouvelles possibilités pour la Chine et au-delà afin de réaliser la prochaine phase de croissance.

Les intervenants ont souligné les efforts déployés par la Chine pour injecter de l'énergie fraîche dans l'économie mondiale en 2023, et ses mesures d'intervention optimisées face à la COVID-19 qui ont contribué à stimuler la demande mondiale et à assouplir les restrictions imposées à la chaîne d'approvisionnement.

Dans son discours, l'ancien premier ministre britannique Gordon Brown a également souligné les réalisations de la Chine en matière de développement social, tout en insistant sur le besoin urgent d'une coopération mondiale pour relever les défis les plus urgents du monde.

Il a demandé aux grandes puissances de travailler ensemble pour établir une collaboration multilatérale plus efficace, promouvoir les réformes des institutions internationales, améliorer le système de gouvernance économique internationale et chercher à bâtir un avenir plus prospère, équitable et durable.

Lord O'Neill de Gatley, conseiller principal auprès du Royal Institute of International Affairs du Royaume-Uni, est du même avis que Gordon Brown, soulignant que l'esprit de coopération mondiale entre les pays du G20 doit renaître en réponse à des problèmes mondiaux comme la récession économique, les conflits régionaux, les changements climatiques et la santé publique.

Xu Zhengzhong, directeur adjoint du département d'économie de la National Academy of Governance de la Chine, a fait remarquer que le nouveau plan directeur pour le développement de la Chine aidera à redéfinir la configuration de l'innovation mondiale et à remodeler la structure économique mondiale, améliorant les normes internationales tout en permettant à un plus grand nombre de pays de profiter des fruits de la mondialisation économique.

Liu Xinghua, directeur du China Economic Research Center du China Institute for Innovation and Development Strategy, a souligné qu'il est de la responsabilité collective de tous les pays de poursuivre le développement pacifique et de collaborer pour résoudre les problèmes économiques mondiaux. Il a insisté sur l'importance d'établir un cadre économique mondial juste et équitable qui favorise l'équilibre, la coordination, l'inclusion, la coopération et la prospérité commune.

