Conférence téléphonique de la Sun Life sur ses résultats du troisième trimestre de 2019

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) annoncera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2019 le mercredi 6 novembre 2019, après la fermeture des marchés. La Compagnie tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio sur ses résultats le jour suivant à 10 h (HE).

Date : Jeudi 7 novembre 2019

Heure : 10 h (HE)

Pour écouter la webdiffusion en direct et regarder la présentation qui l'accompagne, rendez-vous à l'adresse www.sunlife.com/RapportsTrimestriels 10 minutes avant le début de la présentation. La présentation sera archivée sur le site Web peu après l'événement.

Pour écouter la conférence au téléphone, veuillez appeler 10 minutes avant l'heure prévue :

Numéro sans frais : 1-866-521-4909

Numéro international : 647-427-2311

La conférence téléphonique pourra être réécoutée du jeudi 7 novembre 2019 à 14 h (HE) au

jeudi 21 novembre 2019 à 23 h59 (HE). Vous pouvez y accéder en composant le 416-621-4642

ou le 1-800-585-8367 (sans frais en Amérique du Nord). Code de conférence : 1899156.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Marketing et communications Québec

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

Renseignements pour les investisseurs :

Leigh Chalmers

Vice-présidente principale, chef des relations

avec les investisseurs et de la gestion du capital

Tél. : 647-256-8201

relations.investisseurs@sunlife.com

