Étude IBM : les PDG canadiens classent la durabilité et le cyber-risque comme étant les plus grands défis de 2022

56 % des PDG canadiens affirment que la durabilité est un défi important, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 31 % en 2021

59 % des PDG canadiens acceptent la responsabilité des impacts des entreprises sur l'environnement

Seulement 35 % des PDG canadiens estiment qu'ils disposent des personnes et des compétences nécessaires pour mettre en œuvre leur stratégie de développement durable

57 % des PDG canadiens classent la cybersécurité comme leur priorité absolue en 2022, en hausse de 11 % face à des attaques de plus en plus coûteuses et fréquentes

TORONTO, 2 juin 2022 /CNW/ - Les résultats canadiens d'une enquête mondiale de l'Institut IBM (NYSE: IBM) de recherche en valeur commerciale ont été publiés aujourd'hui lors de Think 2022, la conférence annuelle de l'entreprise qui se tient à Toronto. Les PDG canadiens qui ont participé à l'enquête menée auprès de plus de 3 000 PDG du monde entier ont marqué une étape importante, la majorité des répondants (56 %) classant la durabilité comme une priorité élevée pour la toute première fois. Cela représente un bond important par rapport à l'année dernière, alors que moins d'un tiers (31 %) des dirigeants canadiens citaient la durabilité parmi leurs priorités.

Le climat, la cybersécurité et les compétences sont au cœur des préoccupations des entreprises, selon une enquête menée par IBM auprès des PDG. Les participants à la conférence IBM Think à Toronto en ont appris davantage sur la façon dont les PDG classent la durabilité et le cyber-risque comme les plus grands défis de 2022.

Près de la moitié (47 %) des PDG canadiens estiment que leurs investissements dans le développement durable accéléreront la croissance de leur entreprise. Un nombre encore plus important (59 %) cette année accepte la responsabilité des impacts des entreprises sur l'environnement, alors que la pression pour agir monte de la part des parties prenantes après qu'elles aient été témoin d'une prolifération d'engagements en matière de développement durable au cours de la dernière année. Les PDG au Canada déclarent subir la plus grande pression en matière de durabilité environnementale de la part des membres du conseil d'administration (79 %) et des investisseurs (68 %) - les parties prenantes avec lesquelles ils interagissent le plus directement - la pression venant des consommateurs étant bien plus faible (17 %). Une pression supplémentaire vient des régulateurs (56 %), du gouvernement (55 %) et des partenaires de l'écosystème (52 %). La pression venant des employés s'élevait à 12 % seulement.

Certains dirigeants canadiens prennent au sérieux la demande des consommateurs, non seulement en suivant les valeurs changeantes des clients d'aujourd'hui, mais aussi en regardant vers l'avenir. Comme le dit Marshall Wilmot, président, vente au détail et directeur de la transformation numérique, d'ATCO : « Nous devons toujours être attentifs aux demandes et fournir les bons produits et services qui conviennent non seulement aux portefeuilles de nos clients, mais aussi à leurs valeurs personnelles. »

Lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient convaincus qu'ils atteindraient leurs objectifs globaux en matière de développement durable, 53 % des PDG canadiens ont répondu qu'ils l'étaient, alors que 24 % ont déclaré que les objectifs annoncés par le gouvernement pour leur secteur ne sont pas réalisables.

L'un des défis notables lorsqu'il s'agit d'exécuter leurs stratégies de développement durable semble être d'avoir suffisamment d'employés qualifiés pour ce faire. Seulement 35 % des PDG canadiens disent disposer des personnes et des compétences nécessaires, et seulement 21 % ont indiqué que leurs efforts en matière de développement durable avaient eu un impact sur le recrutement de talents.

Le cyber-risque - le seul défi le plus pressant pour les entreprises

Selon les personnes interrogées, le cyber-risque est le seul défi qui pèse plus lourd que la durabilité environnementale sur les dirigeants canadiens. Citée comme une priorité absolue par 57 % des PDG canadiens en 2022 - comparativement à 46 % en 2021 - la sensibilisation à la cybersécurité semble prendre de plus en plus d'importance face à des attaques de plus en plus coûteuses et fréquentes, dont le prix a atteint 6,75 millions de dollars canadiens par incident en moyenne l'an dernier, un record sans précédent pour le Canada.

Une empreinte croissante au Canada avant Think

« En 2022, IBM s'est concentré sur le renforcement de la main-d'œuvre canadienne par le développement des compétences et le recrutement, la recherche et l'innovation, et en s'attaquant à de gros problèmes - comme la durabilité - via l'informatique quantique, l'IA, le nuage hybride et les services de transformation. »

- Dave McCann, président d'IBM Canada

IBM a continué d'investir dans l'innovation, la croissance, le progrès et les talents au Canada tout au long de l'année 2022 :

Un investissement de plusieurs millions de dollars avec l'Université Memorial, le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador pour renforcer la recherche et l'innovation dans la région.

Le premier ordinateur quantique universel du Canada sera déployé à l'usine IBM de Bromont au Québec.

Recrutement pour plus de 1 400 postes au cours des six derniers mois, avec 700 autres postes vacants dans une variété de fonctions liées à l'IA, au nuage hybride et à la cybersécurité.

« L'industrie de la technologie stimule la croissance dans l'ensemble de l'économie canadienne, une trajectoire qu'IBM s'efforce de poursuivre. Nous constatons que l'accélération numérique est un différenciateur clé entre les entreprises qui émergent plus fortes et celles qui sont laissées pour compte. »

- Frank Attaie, Directeur général, technologie IBM

Pour plus d'informations sur IBM Canada, visitez le site www.ibm.com/ca-fr

Contact média d'IBM Canada : Lorraine Baldwin, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831170/1.jpg

SOURCE IBM Canada