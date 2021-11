Conférence des Nations Unies sur le climat de Glasgow - Le premier ministre François Legault misera sur l'hydroélectricité et l'électrification des transports

QUÉBEC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, amorce demain une mission à l'occasion de la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui se tient à Glasgow, en Écosse.

La lutte contre les changements climatiques offre une occasion unique d'accélérer l'électrification de notre économie en misant sur le transport électrique de même que sur l'expertise et l'innovation québécoise en matière d'environnement. François Legault compte profiter de ce rendez-vous important pour positionner le Québec comme un fournisseur incontournable de technologies vertes en Amérique du Nord.

Accompagné d'une délégation d'entreprises et d'acteurs économiques pour cette occasion, le premier ministre profitera de son passage à la COP26 pour réitérer l'objectif du Québec de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 de 37,5 % par rapport à 1990 et d'atteindre la carboneutralité en 2050. Le gouvernement a d'ailleurs déposé, en novembre 2020, son Plan pour une économie verte 2030, dont sa première phase de mise en œuvre est assortie d'une enveloppe de 6,7 milliards de dollars.

Avec son énergie renouvelable, stable et propre, le Québec est un partenaire tout désigné pour les États américains qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Les ententes conclues avec le Massachusetts - 9,45 TWh par an à partir de 2022, pendant 20 ans - et la Ville de New York - 10,4 TWh par an à partir de 2025, pendant 25 ans - pour y exporter notre électricité propre en sont la preuve et représentent une immense contribution du Québec à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Pour New York, par exemple, c'est l'équivalent du retrait des émissions de 44 % des véhicules des rues de la ville, se réjouit François Legault.

Rappelons que le 19 octobre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé sa décision de renoncer définitivement à extraire des hydrocarbures sur son territoire.

Le gouvernement du Québec participe aux Conférences des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques depuis son adoption, en 1992. La présence du premier ministre à la COP26 démontre toute l'importance que le Québec accorde à la lutte contre les changements climatiques et témoigne de sa volonté ferme et constante de participer à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat.

Citation :

« Parmi tous les États américains et provinces canadiennes, on est l'endroit qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant. On peut être fiers de notre bilan. L'hydroélectricité est une de nos plus grandes richesses et grâce à notre énergie propre, on contribue à l'effort planétaire et on parvient à faire une vraie différence. Le Québec est la batterie verte du nord-est de l'Amérique ! Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres défis qui nous attendent. On doit réduire nos émissions de GES de 37,5 % par rapport à 1990 et atteindre la carboneutralité en 2050. On y parviendra en misant sur nos technologies vertes et sur le savoir-faire québécois. Je pense notamment à l'électrification des transports. On est en transition vers les transports électrifiés et le Québec a tout ce qu'il faut pour en tirer profit le plus possible, avec ses minéraux stratégiques nécessaires à la fabrication de batteries et la présence de grands joueurs au Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

La COP26 , qui se tient du 31 octobre au 12 novembre 2021, est présidée par le Royaume-Uni.

, qui se tient du 31 octobre au 12 novembre présidée par le Royaume-Uni. Les Conférences des Parties à la CCNUCC réunissent chaque année plusieurs milliers de participants du monde entier, dont des représentants gouvernementaux, des scientifiques et des représentants de la société civile.

Une vingtaine de représentants d'entreprises et d'acteurs économiques participent à une mission commerciale coordonnée par Investissement Québec International en marge de la COP26 .

