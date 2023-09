Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada - Le Québec renforce son leadership en faveur d'une économie verte en Amérique du Nord

QUÉBEC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se réjouit du succès de la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada (CGNA-PMEC), qui s'est conclue aujourd'hui à Québec. La tenue de cette conférence soulignait les 50 ans d'existence de ce forum international d'importance.

À l'issue des travaux, les chefs de délégation présents ont adopté une déclaration commune énonçant les enjeux prioritaires de la région, notamment en matière de développement économique, d'environnement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), de mobilité durable et de sécurité.

Citation :

« Cette 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada nous a permis de discuter de nos priorités communes et de la transition énergétique en particulier. Nous sommes déterminés à atteindre notre cible visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030, pour ensuite viser la carboneutralité. Au-delà de nos frontières, on partage une région, et on peut collaborer dans plusieurs dossiers pour créer de la richesse ensemble, tout en réduisant nos GES. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

La 44 e CGNA-PMEC a été coprésidée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la gouverneure du Massachusetts , M me Maura Healey.

CGNA-PMEC a été coprésidée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la gouverneure du , M Maura Healey. Créée en 1973, la CGNA-PMEC est formée des gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre ( Connecticut , Maine , Massachusetts , New Hampshire , Rhode Island et Vermont ) et des premiers ministres de l'Est du Canada (Québec, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve).

, , , , et ) et des premiers ministres de l'Est du (Québec, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve). Depuis sa création, la CGNA-PMEC a réalisé des plans d'action régionaux parmi les plus ambitieux au monde sur des enjeux comme les pluies acides (1998), le mercure (1998), les changements climatiques ( 2001 et 2007) et les transports et la qualité de l'air ( 2008 et 2013). Plusieurs autres résolutions ont été adoptées sur des sujets d'importance, comme les questions de l'eau transfrontalière, de l'agriculture et de l'énergie.

les transports et la qualité de l'air ( 2013). Plusieurs autres résolutions ont été adoptées sur des sujets d'importance, comme les questions de l'eau transfrontalière, de l'agriculture et de l'énergie. En 2022, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre se chiffraient à 16,5 G$, soit une hausse de 21,9 % par rapport à l'année 2021. Pour la même année, la valeur des exportations du Québec vers la Nouvelle-Angleterre s'établissait à 12,8 G$, ce qui correspondait à une hausse de 22,7 % par rapport à l'année précédente.

Les exportations du Québec vers la Nouvelle-Angleterre ont atteint 10,4 G$ en 2021. À titre comparatif, le Québec a exporté pour 4,2 G$ vers la Chine (2 e destinataire après les États-Unis) et 1,9 G$ vers le Japon (3 e destinataire).

destinataire après les États-Unis) et 1,9 G$ vers le Japon (3 destinataire). Les exportations de marchandises du Québec vers la Nouvelle-Angleterre représentaient 15,5 % des exportations québécoises vers les États-Unis et 11,3 % du total des exportations québécoises de marchandises à l'échelle internationale en 2022.

En 2022, le Québec a exporté plus de 35 térawattheures d'électricité, dont 45 % dans les États de la Nouvelle-Angleterre, faisant de la région le principal marché d'exportation d'électricité du Québec.

Les importations du Québec en provenance de la Nouvelle-Angleterre sont évaluées à 3,1 G$, pour une balance commerciale positive de 7,3 G$.

Le produit intérieur brut combiné des membres de la CGNA-PMEC s'élevait, en 2021, à environ 2 171 G$ CA (1 700 G$ US). Ceci représentait 6,9 % du PIB combiné du Canada et des États-Unis.

et des États-Unis. La 45e CGNA-PMEC se tiendra au Massachusetts , en 2024.

Pour plus d'information, consultez la Déclaration conjointe de la 44e CGNA-PMEC.

