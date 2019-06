Conférence de presse : Une enquête multinationale historique en matière de pornographie juvénile mène à plusieurs arrestations

ORILLIA, ON, le 19 juin 2019 /CNW/ - La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a porté de nombreuses accusations à la suite d'une enquête de longue haleine sur un fournisseur ontarien de millions d'images et de vidéos de pornographie juvénile transmises à des milliers de clients payants partout sur la planète.

Le commissaire THOMAS CARRIQUE sera accompagné de membres de la Direction des enquêtes criminelles et de la Section de lutte contre l'exploitation et des personnes disparues de la Police provinciale de l'Ontario, ainsi que de représentants du service de police de Toronto et du département de la Sécurité intérieure et des enquêtes des États-Unis.

Le groupe d'experts fera l'annonce d'une opération qui aura duré près de sept ans et expliquera l'importance de cette enquête qui a permis de démanteler un magasin‑entrepôt en ligne de photos et de fichiers vidéo, menant à un nombre sans précédent d'accusations criminelles.

Date : Jeudi 20 juin 2019



Heure : 11 h



Emplacement : Salle de bal York - Homewood Suites by Hilton Toronto Vaughan

618, Applewood Crescent

Vaughan (Ontario)

Il sera possible d'organiser des entretiens particuliers après la conférence de presse officielle qui sera diffusée en direct sur Twitter (@OPP_Nouvelles). Des ressources médiatiques en ligne (des photos numériques, une vidéo et des éléments graphiques) seront également accessibles par l'intermédiaire d'un hyperlien après le début de la conférence de presse.

