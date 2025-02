MONTRÉAL, le 15 févr. 2025 /CNW/ - Le 17 février, Journée dédiée à la célébration de la famille, les défenseurs des droits et les leaders communautaires se réuniront pour appeler le gouvernement fédéral à entreprendre une action urgente afin d'accélérer la réunification des membres des familles de réfugiés.

Une séparation de plus de 5 ans, résultant des politiques de l'immigration et du quota limité annuellement . Les enfants laissés souffrent de la séparation et de l'insécurité, les rendant vulnérables.

Me Stéphanie Valois, co-présidente de l'Association québecoise des avocats et avocates en droit de l'immigration animera la conférence de presse et répondra à vos questions.

Des histoires déchirantes de séparation

Mme Trophiana Wilson, une mère réfugiée, est séparée de ses enfants depuis plus de sept ans.

« Mes enfants sont orphelins alors que je suis en vie, » dit-elle. « Je les ai quittés alors qu'ils avaient 2, 5 et 7 ans… ils ont grandi sans moi. »

Détails de l'événement

Date : 17 février 2025 (Journée de la famille)

Heure : 10 h 00

Lieu : Église St. Jax, Montréal

Une solution claire : le Permi de Résident Temporaire (PRT)

Bien que des réformes à long terme soient nécessaires, une solution immédiate existe : délivrer des Permis de Résident Temporaire (PRT) aux membres des familles de réfugiés en attente de leur résidence permanente. Le Canada applique déjà cette mesure pour les immigrants de la catégorie du regroupement familial--les familles réfugiées méritent la même compassion.

Pourquoi les PRT sont essentiels :

Devoir juridique et humanitaire du Canada - La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant oblige le Canada à réunir les familles rapidement.

- La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant oblige le Canada à réunir les familles rapidement. Un précédent existe - Cette politique est déjà appliquée à d'autres catégories d'immigration.

- Cette politique est déjà appliquée à d'autres catégories d'immigration. Avantages économiques et sociaux - Les familles réunies s'intègrent plus rapidement et contribuent davantage à la société.

Un appel à l'action

Le gouvernement doit agir maintenant. En cette Journée de la famille, assurons-nous que toutes les familles--y compris celles des réfugiés--puissent être réunies.

Rejoignez-nous le 17 février pour exiger justice et réunification. Les médias sont invités à assister et à couvrir cet enjeu urgent.

www.actionr.org

https://www.facebook.com/ActionRefugiesMontreal

SOURCE Action Réfugiés Montréal

Pour les demandes d'entrevue et plus d'informations, contactez : Carlos ROJAS SALAZAR, Directeur général, Action Réfugiés Montréal, C +1 514-506-9445, [email protected]