MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec, Me Patrick Martin-Ménard et Mme Sylvie Brosseau vous invitent à une conférence de presse, à la suite de la publication du rapport du coroner Dave Kimpton qui a présidé l'enquête publique sur les circonstances entourant le décès de M. Normand Meunier.

Date : 26 novembre 2025, 11h00

Adresse : Ménard, Martin avocats, 4950 rue Hochelaga

M. Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et motricité Québec, Mme Sylvie Brosseau, conjointe de feu M. Normand Meunier et Me Patrick Martin-Ménard y prendront la parole.

Rappelons qu'en janvier 2024, M. Meunier a développé une plaie de pression majeure au fessier pendant un séjour à l'urgence de l'hôpital de St-Jérôme, où il a passé 96 heures, soit quatre jours, couché sur une civière dure, malgré les demandes répétées de sa conjointe et lui, pour obtenir un matelas adapté à sa condition de lésé médullaire. Sa plaie s'est alors infectée et est devenue incurable. Il a dû recourir à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses souffrances trois mois plus tard, en mars 2024.

Le rapport du coroner sur les circonstances entourant le décès de Normand Meunier révèle de graves défaillances systémiques dans la prise en charge de M. Meunier en janvier 2024 à l'hôpital de St-Jérôme, dans les Laurentides. Il démontre également que la situation vécue par M. Meunier n'est pas un cas isolé et que les lacunes dans la prévention et le traitement des plaies de pression à l'hôpital St-Jérôme se retrouvent aussi ailleurs au Québec, dans le réseau de la santé.

MÉMO-Qc, Me Martin-Ménard et Mme Brosseau parleront des suites qu'ils comptent donner à l'affaire en assurant vouloir s'engager à suivre la mise en œuvre des mesures et des recommandations du rapport.

English comments will be available

