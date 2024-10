MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) convie les représentants des médias à une conférence de presse pour annoncer qu'un plan d'arrangement et de compromis dans l'affaire de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies de JTI-Macdonald Corp., Imperial Tobacco Canada Limited et Imperial Tobacco Company Limited, et Rothmans, Benson & Hedges Inc. a été déposé à la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

La conférence de presse vous permettra d'entendre :

Mme Lise Blais , la défenderesse du recours collectif

, la défenderesse du recours collectif Mme Annie Papageorgiou , ancienne directrice générale du CQTS et porte-parole du recours

, ancienne directrice générale du CQTS et porte-parole du recours Mme Dominique Claveau , directrice générale du CQTS

, directrice générale du CQTS M. André Lespérance, avocat et associé chez Trudel , Johnston & Lespérance

, Johnston & Lespérance M. Bruce Johnston , avocat et associé chez Trudel , Johnston & Lespérance

Voici les détails de la conférence de presse :

Date : 18 octobre 2024

Endroit : Centre Saint-Pierre, Salle Marcel Pepin

Heure : 10h00

Durée : 90 minutes

Format : Allocations suivies d'une conférence de presse et des entrevues individuelles

Les porte-parole présenteront le plan d'arrangement, mais il est important de noter que certains détails spécifiques feront l'objet de communications ultérieures, dans le respect des processus en cours.

Pour assister à la conférence, nous vous invitons à faire part de votre intérêt à Victor Henriquez par courriel à l'adresse suivante [email protected] ou par téléphone au 514-377-1102.

À propos du recours collectif CQTS-Blais

Il y a 25 ans, des victimes québécoises du tabagisme se sont regroupées pour lancer un recours collectif contre trois compagnies de tabac, réclamant des indemnités pour les dommages que la nicotine avait causés à leur santé. Depuis, elles ont remporté deux victoires importantes devant les tribunaux québécois, en 2015, puis en appel en 2019. Depuis 2019, après que la Cour d'appel du Québec a ordonné à JTI-Macdonald, Rothmans, Benson & Hedges et Imperial Tobacco Canada de verser près de 15 milliards de dollars à 100 000 victimes du tabagisme dans la province, ces compagnies se sont placées sous la loi sur les arrangements avec les créanciers. Un juge ontarien leur avait alors immédiatement accordé la protection contre leurs créanciers.

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) . Depuis 1976, le CQTS a parcouru beaucoup de chemin et continuera de paver la voie en mobilisant et en rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Forts de sa victoire historique contre les cigarettières canadiennes dans le cadre du recours collectif CQTS-Blais pour les victimes du tabac du Québec, le CQTS est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

SOURCE Conseil québécois sur le tabac et la santé

Renseignements : Victor Henriquez, Public stratégies et conseils, 514-377-1102, [email protected]; Delia Crosina, Public stratégies et conseils,438-493-3443, [email protected]