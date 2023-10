Conférence Adaptation Futures 2023 - Montréal accélère ses efforts pour adapter son territoire aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Déterminée à s'adapter rapidement et durablement aux impacts des changements climatiques subis de plus en plus fréquemment par les Montréalaises et les Montréalais, en particulier les pluies abondantes, la Ville de Montréal accélère l'adaptation de son espace public.

Depuis 2022, la Ville de Montréal a aménagé 7 parcs éponges et 800 trottoirs éponges. Ces aménagements de surface sont complémentaires aux aménagements souterrains et représentent une manière efficace et plus économique de réduire les impacts des pluies abondantes, soit la moitié du coût des aménagements souterrains.

Accélérer l'adaptation du territoire aux changements climatiques

En 2024 et 2025, la Ville prévoit l'aménagement de près de 30 parcs dits « éponges », grâce à l'ajout d'infrastructures drainantes et résilientes à l'eau. En plus de ces parcs, la Ville de Montréal planifie l'adaptation de 400 trottoirs éponges, grâce à l'ajout de saillies vertes. Ces aménagements ont pour objectif de freiner la quantité d'eau qui s'écoule dans les infrastructures d'égout de la Ville et limiter les conséquences néfastes vécues par la population.

Montréal se donne donc comme objectif d'aménager au moins 8 500 m² d'infrastructures vertes drainantes sur rue et de retenir l'équivalent de 3 piscines olympiques en eau. Rappelons que selon l'institut climatique du Canada, chaque dollar investi dans les mesures d'adaptation climatique permet de réaliser des économies de 13 $ à 15 $.

Selon les différents aménagements, l'impact des pluies abondantes sera réduit par une redirection de l'eau vers le fleuve, une rétention complète jusqu'à la disponibilité du réseau d'égouts, ou encore un écoulement progressif par le sol. Il s'agit par exemple de plaines végétalisées, d'aménagements de jeux en contre-bas, ou encore de bassins creusés multifonctions.

Ces aménagements sont financés à travers l'entente de 117M$ signée avec le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte. Rappelons que la Ville de Montréal est fière d'accueillir cette semaine Adaptation Futures 2023, une conférence internationale qui réunit plus de 1 500 spécialistes internationaux de l'adaptation aux changements climatiques pour échanger sur des solutions et des meilleures pratiques pour répondre aux défis auxquels sont confrontés nos territoires.

« Les décideurs politiques et le milieu scientifique doivent s'allier pour trouver les solutions les plus rapides et efficaces à implanter pour limiter au maximum les impacts des changements climatiques qui sont subis par la population. Notre administration met les bouchées doubles pour adapter le territoire et faire face aux pluies abondantes qui se déversent à Montréal, à New York et partout dans le monde de plus en plus fréquemment. C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons à Montréal, cette semaine, les chercheuses et les chercheurs de partout dans le monde pendant Adaptation Futures 2023 et nous souhaitons que des engagements concrets et ambitieux y soient pris », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le gouvernement du Québec est heureux de pouvoir appuyer ces initiatives qui sont des incontournables dans l'adaptation climatique. Nous tenons à saluer la tenue d'Adaptation Futures à Montréal et son organisation par Ouranos, un événement durant lequel les experts du monde entier pourront collaborer et échanger sur les meilleures pratiques afin d'adapter le territoire face aux changements climatiques » a souligné le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

« Alors que les effets des changements climatiques se font de plus en plus ressentir et nous obligent à nous adapter, puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible, nous accueillons les membres de la communauté de l'adaptation à Montréal. Pendant toute la semaine, Adaptation Futures va réunir des chercheurs, praticiens et décideurs venant de plus de 120 pays, pour échanger des connaissances de pointe et présenter les solutions qui doivent nous permettre de nous adapter et de construire collectivement un futur résilient », a expliqué Alain Bourque, directeur général d'Ouranos.

« Les villes sont aux premières lignes pour faire face aux impacts des changements climatiques. Montréal adapte ses infrastructures de surface pour gérer l'eau de pluie en complémentarité avec le réseau souterrain. Places publiques éponges, saillies de trottoirs drainantes et végétalisées. Nous sommes à la recherche de nouvelles façons de faire et la conférence Adaptations Futures est une rencontre formidable pour en apprendre plus sur ce qui se fait de mieux dans le monde », a souligné la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-André Mauger.

