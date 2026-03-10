LAS VEGAS, le 10 mars 2026 /CNW/ - XCMG Excavator a présenté dix modèles d'excavatrices au salon CONEXPO 2026, l'un des plus grands salons professionnels de l'équipement de construction au monde qui a ouvert ses portes le 3 mars, mettant en valeur les machines et les solutions de construction développées spécifiquement pour le marché nord-américain.

Une gamme complète d'excavatrices met en valeur la polyvalence d'un chantier

Excavatrice XCMG au CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

Tout au long de la journée d'ouverture, l'exposition des excavatrices de XCMG a suscité un intérêt constant de la part des entrepreneurs, des concessionnaires et des spécialistes de l'équipement qui évaluaient des machines pour une gamme d'applications sur le chantier. Parmi eux, un entrepreneur basé au Texas évaluant des équipements pour l'aménagement paysager, les travaux agricoles et les projets municipaux légers, a noté la maniabilité des excavatrices compactes et miniatures dans les espaces clos et leur compatibilité avec une variété d'accessoires.

Lors d'une démonstration sur place, la machine est passée rapidement d'un seau standard à un seau de nettoyage, puis à un accessoire de déchiquetage, ce qui illustre la polyvalence de la machine pour les opérations sur le terrain polyvalentes. Après avoir observé la démonstration, l'entrepreneur a commenté : « C'est ce que je cherche. »

En mettant l'accent sur les capacités multifonctions et l'adaptabilité propre à la tâche, la gamme d'excavatrices de XCMG est conçue pour aider les entrepreneurs à améliorer leur productivité tout en réduisant le coût total de possession d'une vaste gamme d'applications de construction et de gestion des terres.

Lancement des excavatrices de série Pro pour le marché nord-américain

L'un des points clés de l'exposition de XCMG a été l'introduction de deux nouvelles excavatrices Pro Series : la XE27U PRO et la XE45U PRO. La XE27U PRO dispose d'un groupe motopropulseur amélioré et de vitesses de déplacement plus rapides, offrant un contrôle précis et un confort amélioré pour l'opérateur tout en conservant sa maniabilité sur les chantiers confinés. La XE45U PRO fournit une forte force de rupture et une réponse hydraulique rapide, soutenue par un châssis renforcé et élargi conçu pour améliorer la stabilité, la compatibilité des fixations et l'efficacité du remblayage.

Les deux modèles ont obtenu des commandes de concessionnaires nord-américains établis dès le premier jour du salon, ce qui témoigne d'une forte demande d'équipement adapté aux conditions d'exploitation locales. Un client a fait remarquer : « Nous n'attendions pas seulement une machine ; nous attendions un partenaire qui comprend le marché nord-américain. »

Système de contrôle intelligent ICS2.0 : L'innovation ne s'arrête jamais

XCMG développe son système de contrôle intelligent ICS2.0 de nouvelle génération, qui intègre des algorithmes de contrôle améliorés basés sur l'IA pour prendre en charge des fonctions de précision, y compris le creusement automatisé des tranchées, l'assistance au nivellement et les opérations de rupture contrôlée. Le système comprend également de multiples modes opérationnels conçus pour simplifier les flux de travail et favoriser un rendement constant sur le chantier.

Parmi les machines présentées, l'excavatrice XE355UCR dispose de huit fonctions auxiliaires intelligentes, y compris l'assistance de nivellement de fossé ouvert, la pesée intelligente, le géorepérage électronique et l'avertissement de basculement, aidant les opérateurs à améliorer la précision des mesures, l'efficacité opérationnelle et la sécurité sur le chantier. Ces technologies permettent de relever les défis opérationnels pratiques auxquels font face les entrepreneurs qui travaillent dans des environnements complexes.

Grâce au développement continu de ses produits et à une meilleure harmonisation avec les besoins du marché régional, XCMG Excavator accroît sa présence dans le secteur nord-américain des équipements de construction. Alors que les entrepreneurs adoptent de plus en plus de solutions d'équipement évoluées et intelligentes, l'entreprise continue de collaborer avec les concessionnaires et les partenaires du monde entier pour favoriser le succès à long terme de ses clients.

