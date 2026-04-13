Inspiré de prestigieux événements internationaux, le terme « Concours » fait référence à une exposition automobile soigneusement organisée qui met en lumière des véhicules rares et d'exception, célébrés pour leur design, leur savoir‑faire et leur héritage. Situé au cœur de la plus récente destination design et gastronomique montréalaise, Concours ROYALMOUNT présentera une sélection de 20 véhicules rares issus de collections privées, incluant des modèles d'Automobiles Etcetera, de Luc Poirier et d'autres collectionneurs. Pensé comme une expérience multidimensionnelle, Concours ROYALMOUNT invite les visiteurs à vivre la semaine de course à travers une perspective culturelle élargie. Ouvert à tous, ROYALMOUNT proposera des installations interactives, une programmation familiale, des collaborations avec des marques de luxe ainsi que des activations soigneusement conçues afin de créer un environnement dynamique où performance, design et communauté se rencontrent.

PROGRAMMATION DU CONCOURS ROYALMOUNT

Organisé pour coïncider avec l'un des moments les plus attendus de l'année à Montréal, le Concours ROYALMOUNT propose une série d'expériences exclusives et d'activations culturelles conçue pour faire écho à l'effervescence de la semaine des courses automobiles.

EXPOSITION DE VOITURES - Du 14 au 20 mai

Une sélection de 20 supercars et hypercars uniques sera exposée tout au long de la semaine, offrant aux visiteurs une occasion rare de découvrir des véhicules habituellement peu accessibles au grand public. Les visiteurs seront invités à voter pour leur voiture préférée via l'application ROYALMOUNT, et auront la chance de remporter des prix quotidiens. Les participants pourront soumettre un vote par jour pendant la durée de l'événement.





Une sélection de 20 supercars et hypercars uniques sera exposée tout au long de la semaine, offrant aux visiteurs une occasion rare de découvrir des véhicules habituellement peu accessibles au grand public. Les visiteurs seront invités à voter pour leur voiture préférée via l'application ROYALMOUNT, et auront la chance de remporter des prix quotidiens. Les participants pourront soumettre un vote par jour pendant la durée de l'événement. CIRCUIT DE COURSE POUR LES PLUS JEUNES - Du 16 au 18 mai

Présentée durant le long week-end, cette activation de jour invite les enfants de 10 ans et moins à découvrir des mini-circuits inspirés de la Formule 1™ dans le Parc Urbain. À bord de petites voitures électriques inspirées des modèles de luxe, les jeunes participants pourront parcourir des circuits inspirés de pistes emblématiques, initiant ainsi la prochaine génération à l'univers de la performance de manière ludique.





Présentée durant le long week-end, cette activation de jour invite les enfants de 10 ans et moins à découvrir des mini-circuits inspirés de la Formule 1™ dans le Parc Urbain. À bord de petites voitures électriques inspirées des modèles de luxe, les jeunes participants pourront parcourir des circuits inspirés de pistes emblématiques, initiant ainsi la prochaine génération à l'univers de la performance de manière ludique. SIMULATEUR DE COURSE F1 - Présenté par TUDOR - Du 14 au 18 mai

Prenez place au volant et vivez les sensations fortes de la Formule 1™ avec le simulateur TUDOR F1, situé devant notre boutique TUDOR. Conçue pour offrir de la précision et du réalisme, cette activation immersive rapproche les visiteurs de l'univers de la course de haute performance grâce à cette expérience premium et à une technologie de simulation de pointe.





Prenez place au volant et vivez les sensations fortes de la Formule 1™ avec le simulateur TUDOR F1, situé devant notre boutique TUDOR. Conçue pour offrir de la précision et du réalisme, cette activation immersive rapproche les visiteurs de l'univers de la course de haute performance grâce à cette expérience premium et à une technologie de simulation de pointe. RÉPLIQUE DE LA MERCEDES‑AMG F1 W17 E PERFORMANCE - Présentée par IWC Schaffhausen - Du 21 au 24 mai

En partenariat avec IWC, une réplique officielle de la Mercedes‑AMG PETRONAS Formula 1™ Team sera exposée au cœur de l'emblématique rangée de boutiques de luxe de ROYALMOUNT. Élément phare de la semaine des courses, cette installation invite le public à découvrir de près la précision, le design et l'ingénierie de la Formule 1™, avec des possibilités de visite et de prises de photos ouvertes au public.





En partenariat avec IWC, une réplique officielle de la Mercedes‑AMG PETRONAS Formula 1™ Team sera exposée au cœur de l'emblématique rangée de boutiques de luxe de ROYALMOUNT. Élément phare de la semaine des courses, cette installation invite le public à découvrir de près la précision, le design et l'ingénierie de la Formule 1™, avec des possibilités de visite et de prises de photos ouvertes au public. PARTENAIRE OFFICIEL DE LA COLLECTION CGV ™ - Du 8 au 24 mai

La marchandise officielle de CGV™ sera en vente à la conciergerie de ROYALMOUNT, incluant casquettes, t-shirts et chandails. Conçus pour être à la fois des essentiels de la semaine de course et des souvenirs durables, ces pièces vous permettront de prolonger l'expérience au-delà de l'événement.





™ La marchandise officielle de CGV™ sera en vente à la conciergerie de ROYALMOUNT, incluant casquettes, t-shirts et chandails. Conçus pour être à la fois des essentiels de la semaine de course et des souvenirs durables, ces pièces vous permettront de prolonger l'expérience au-delà de l'événement. CARS & COFFEE - Samedi 23 mai (événement de clôture)

Pour clôturer le Concours ROYALMOUNT, Cars & Coffee revient à l'Annexe ROYALMOUNT pour une finale dynamique. À la différence de l'exposition de voitures exotiques, cet événement rassemble une communauté de collectionneurs, passionnés, photographes et familles autour d'une sélection variée de voitures classiques et de haute performance, le tout accompagné d'une programmation musicale, dans une atmosphère ouverte à tous.

AU-DELÀ DE LA SEMAINE DES COURSES AUTOMOBILES

Alors que Montréal s'anime pour la semaine de la course, ROYALMOUNT prolonge l'expérience au-delà de l'événement grâce à son offre commerciale et gastronomique. Abritant la plus grande concentration de maisons horlogères et joaillières de luxe au Québec, cette destination propose une sélection de marques haut de gamme et d'expériences conçues pour s'harmoniser avec le style de vie de la semaine des courses. Seule destination de la ville ouverte jusqu'à 21 h les samedis, ROYALMOUNT offre aux visiteurs une solution idéale pour prolonger leur journée, de la découverte automobile à une soirée de magasinage et de restauration. Tous les détails sont disponibles sur https://www.royalmount.com/concours-20262.

À PROPOS DE ROYALMOUNT

Imaginé par Carbonleo, une entreprise québécoise de développement et de gestion immobilière, ROYALMOUNT est la nouvelle destination montréalaise dédiée au magasinage, à la gastronomie et au divertissement, où connectivité, créativité et durabilité se rencontrent. Situé au cœur du Midtown, le site compte 170 boutiques, dont 60 restaurants et cafés, ainsi que la plus grande concentration de magasins phares de luxe au Québec. ROYALMOUNT comprend également un parc urbain de 77 000 pieds carrés, une passerelle piétonne reliant directement la destination aux transports en commun, ainsi qu'un parcours d'art public mettant en valeur des œuvres d'artistes locaux et internationaux. Grâce à une programmation annuelle et à des activités culturelles gratuites, les visiteurs peuvent découvrir ROYALMOUNT de multiples façons -- magasinage, restauration, art, événements ou simple détente dans des espaces publics animés.

Pour plus d'informations visitez https://www.royalmount.com

SOURCE ROYALMOUNT

DEMANDES MÉDIAS : Pour toute information supplémentaire concernant le Concours ROYALMOUNT ou pour toute demande, veuillez contacter l'agence ZOÏ à : [email protected]