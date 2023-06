OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est heureuse d'annoncer les gagnant(e)s du concours « Nommez un poulain » de 2023, et certains ont porté une attention particulière à l'histoire de l'organisation qui célèbre son 150e anniversaire.

A horse stands with her foal in a field. Une jument est debout dans un champ avec son poulain. (Groupe CNW/Gendarmerie royale du Canada)

Les jeunes âgés de 14 ans et moins ont encore une fois été nombreux à participer au concours, tout comme des classes de partout au Canada. Au total, nous avons reçu plus de 3 100 propositions, dont plus de 200 d'écoles. Nous avons aussi choisi une proposition parmi celles reçues lors de la journée portes ouvertes du Carrousel en février dernier.

Cette année, les noms retenus seront donnés à 12 poulains nés récemment à la ferme d'élevage à Pakenham (Ontario).

« Il était inspirant d'examiner toutes les propositions et de voir à quel point les suggestions des enfants étaient réfléchies. Il y a Windsor et Wales, qui honorent notre lien avec la famille royale, et West, qui renvoie à North-West Mounted Police (Police à cheval du Nord-Ouest), notre premier nom en anglais, en plus de Worden, Wilde et Wynn, des noms qui figurent au Tableau d'honneur de la GRC. Nous étions très touchés. »

- Sergent-major Scott Williamson, maître écuyer du Carrousel

Voici la liste des 12 propositions gagnantes :

Windsor - Gus, Yellowknife (T.N-O.)

- Gus, (T.N-O.) Wales - Matéo, Ottawa (Ont.) (gagnant de la journée portes ouvertes)

- Matéo, (Ont.) (gagnant de la journée portes ouvertes) Wayacawiw - Napew, Kinistino (Sask.)

(Sask.) Winnie - Kinsley, Winnipegosisi (Man.)

Warrant - Gavin, Pilot Butte (Sask.)

(Sask.) Worden - Leo, Prince George (C.-B.)

(C.-B.) Wilde - Alexie-Eve, Limoges (Ont.)

(Ont.) Wynn - Finn, Garlands Crossing (N.-É.)

(N.-É.) Willow - Danica, Fredericton (N.-B.)

(N.-B.) Wasabi - Joséphine, Québec (Qc)

Whisper - Alyvia, Wheatley River (Î.-P.-É.)

(Î.-P.-É.) West - classe gagnante de Janelle Brcic , École Father Jan (1re et 2e année), St. Albert (Alb.)

La GRC élève des chevaux depuis plus de 80 ans. En plus d'être un des plus importants éleveurs accrédités de Hanovriens au pays, son programme d'élevage est reconnu dans le monde entier et certains des plus beaux chevaux au Canada en sont issus.

Les gagnants recevront un fer à cheval gravé du Carrousel, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC.

Pour en savoir plus sur le concours ou le célèbre Carrousel, visitez le site Web de la GRC : www.rcmp-grc.gc.ca.

Lien : https://www.grc-rcmp.gc.ca/fr/nouvelles/2023/concours-nommez-poulain-grc-12-noms-nos-nouveaux-poulains

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, [email protected]