Concours de créativité lexicale - Le français s'enrichit de trois nouveaux mots créés par des jeunes du secondaire

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française est fier de présenter les trois néologismes gagnants de la 7e édition de son Concours de créativité lexicale. Cette année encore, l'Office a invité les enseignantes et enseignants de français au secondaire de partout au Québec ainsi que leurs élèves à créer de nouveaux mots.

Au total, 253 classes, 78 écoles et 6 780 élèves ont participé à cette édition du concours.

Parmi les 625 propositions reçues, celles retenues par le jury de l'Office sont :

décellulariser : terme proposé dans la catégorie Concept au choix par des élèves de la polyvalente Le Carrefour (Val-d'Or) pour nommer l'action de restreindre ou d'interdire l'usage des téléphones cellulaires dans un lieu donné;





terme proposé dans la catégorie Concept au choix par des élèves de la polyvalente Le Carrefour (Val-d'Or) pour nommer l'action de restreindre ou d'interdire l'usage des téléphones cellulaires dans un lieu donné; beautéclosion : terme proposé par des élèves de l'école internationale de Montréal comme équivalent français de glow-up pour désigner la transformation progressive et perceptible par laquelle une personne s'épanouit, devient plus attirante et gagne en confiance;





: terme proposé par des élèves de l'école internationale de Montréal comme équivalent français de pour désigner la transformation progressive et perceptible par laquelle une personne s'épanouit, devient plus attirante et gagne en confiance; survolteur : terme proposé par un élève de l'école secondaire Georges-Vanier (Laval) comme équivalent de banger pour désigner un morceau de musique au rythme énergique et entraînant, qui donne fortement envie de danser.

Par leur participation, les jeunes créatrices et créateurs de ces mots ont contribué activement à enrichir la langue française.

Des capsules vidéo humoristiques présentant les trois néologismes gagnants sont diffusées sur le site Web et les réseaux sociaux de l'Office.

Faits saillants

Les trois néologismes gagnants ont été intégrés dans la Vitrine linguistique et sont désormais accessibles à des millions de personnes à travers le monde.

Depuis le lancement du concours en 2019, des néologismes comme instavidéaste (2019), clicophobie (2020), conséconscient (2022), iconotypique (2023) , balentin, balentine (2024) et célébloui (2025) ont été créés.

(2019), (2020), (2022), (2023) (2024) et (2025) ont été créés. Le mot instavidéaste , créé en 2019, a fait son entrée dans Le petit Robert 2027 .

, créé en 2019, a fait son entrée dans . La tenue du Concours de créativité lexicale est une mesure inscrite au Plan d'action jeunesse 2025-2030 du gouvernement du Québec.

Liens connexes

Capsules vidéo : décellulariser; beautéclosion; survolteur .





Page Néologismes gagnants, où sont présentés les termes gagnants des éditions précédentes du Concours de créativité lexicale.

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