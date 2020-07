Concours Chapeau, les filles! - Le ministre Jean Boulet remet une bourse de 2 000 $ aux lauréates qui se sont illustrées dans la catégorie « Intégration au marché du travail » dans le cadre du concours Chapeau, les filles!

QUÉBEC, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la remise de deux bourses de 2 000 $, dans le cadre de l'édition 2020 du concours Chapeau, les filles!, à Mmes Stéfany Caron et Delphine Dionne. Toutes les deux ont reçu un prix dans la catégorie « Intégration au marché du travail ». Ces lauréates sont récompensées pour avoir choisi un métier traditionnellement masculin et pour avoir excellé lors de leur formation.

Stéfany Caron a terminé avec succès ses études en électricité au Centre de formation Le Chantier. Elle y a découvert un métier qui la passionne et qui lui permet de mettre à profit à la fois sa dextérité manuelle et ses capacités intellectuelles. Tout au long de sa formation, elle a brillé tant par ses résultats que par son attitude positive et son leadership. Un jour, elle aimerait bien fonder sa propre compagnie et y embaucher de nombreuses femmes. D'ici là, elle souhaite installer des panneaux de contrôle pour de grosses entreprises ou encore participer à la construction d'immeubles commerciaux verts.

Delphine Dionne est diplômée du Cégep de Victoriaville en gestion et technologies d'entreprise agricole, profil production légumière biologique. Cette maraîchère dans l'âme tient à promouvoir une agriculture à échelle humaine, locale et respectueuse de l'environnement. Celle qui a cumulé les bourses d'excellence au cours de ses études a vu récemment ses efforts couronnés par une embauche à la célèbre Ferme biologique des Quatre-Temps. Un jour, elle aimerait être à la tête d'une entreprise qui se spécialisera dans la production de légumes de conservation. À ses yeux, les femmes ont définitivement leur place en agriculture.

Les bourses dans la catégorie « Intégration au marché du travail » sont remises par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est partenaire, depuis 2006, dans le cadre du concours Chapeau, les filles!, lequel est coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation.

Citation :

« Il est important pour notre gouvernement de valoriser et d'encourager la diversification des choix scolaires des filles et des femmes du Québec, car cette diversification contribue à l'amélioration de la représentativité de celles-ci dans les domaines traditionnellement masculins. Je félicite nos deux lauréates pour l'excellence de leurs résultats et aussi parce qu'elles représentent de véritables modèles inspirants à suivre pour les générations futures. Ces femmes, ainsi que toutes celles qui ont choisi de suivre leur voie pour pouvoir exercer un métier traditionnellement masculin, contribuent à la représentation juste et équitable de leurs pairs sur le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

En plus d'être partenaire dans le cadre du concours Chapeau, les filles! , le Ministère participe activement à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, coordonnée par le Secrétariat à la condition féminine (SCF).

, le Ministère participe activement à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, coordonnée par le Secrétariat à la condition féminine (SCF). Le Ministère, par l'intermédiaire des différents services et mesures qu'il propose, soutient les femmes dans leurs démarches d'intégration à l'emploi, par exemple en leur permettant de suivre une formation ou en les aidant à effectuer une démarche de recherche d'emploi. Il a notamment recours à cet effet aux organismes spécialisés en développement de l'employabilité, avec lesquels il conclut des ententes de service. Certains interviennent spécifiquement auprès de la main-d'œuvre féminine.

