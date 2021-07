Concours Chapeau, les filles! - Le ministre Jean Boulet remet une bourse de 2 000 $ aux lauréates de la catégorie « Intégration au marché du travail » du concours Chapeau, les filles!

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, remet une bourse de 2 000 $, dans le cadre de l'édition 2021 du concours Chapeau, les filles!, à Mmes Ingrid Valent et Karelle Surprenant. Toutes les deux ont reçu un prix dans la catégorie « Intégration au marché du travail ». Ces lauréates sont récompensées pour avoir excellé lors de leur formation menant à la pratique d'un métier à prédominance masculine.

Ingrid Valent a terminé avec succès ses études en électromécanique de systèmes automatisés au Centre de formation Antoine-de-Saint-Exupéry. Ayant choisi un domaine en constante évolution, elle est prête à relever tous les défis qui touchent la robotisation des usines. Ce métier, qui la passionne, lui permettra de travailler dans des entreprises qui utilisent des machines, des automates et des logiciels variés.

Karelle Surprenant, elle, est diplômée du Cégep Édouard-Montpetit en intégration multimédia. Cette jeune femme créative et ambitieuse rêve de devenir directrice artistique dans une grande agence de marketing. À ses yeux, une image vaut mille mots. Elle est convaincue que le design réfléchi et instinctif d'un site ou d'une application Web peut optimiser le rendement d'une entreprise.

Les bourses dans la catégorie « Intégration au marché du travail » sont remises par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est associé, depuis 2006, au concours Chapeau, les filles!, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec le ministère de l'Éducation.

Citation :

« Il est important pour votre gouvernement de valoriser et d'encourager la diversification des choix professionnels des femmes du Québec. Je félicite nos deux lauréates pour l'excellence de leurs résultats. Elles représentent des modèles inspirants pour les générations futures. Ces femmes, ainsi que toutes celles qui ont choisi d'exercer un métier à prédominance masculine, contribuent à la représentation juste et équitable de leurs pairs sur le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

En plus d'être un partenaire du concours Chapeau, les filles! , le Ministère soutient le Secrétariat à la condition féminine (SCF) en participant à la mise en œuvre du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie. Il a également contribué à la réalisation de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021.

, le Ministère soutient le Secrétariat à la condition féminine (SCF) en participant à la mise en œuvre du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie. Il a également contribué à la réalisation de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. Le Ministère, par l'intermédiaire des différents services et mesures d'emploi qu'il propose, soutient les femmes dans leurs démarches d'intégration à l'emploi en leur permettant de suivre une formation ou en les aidant à effectuer une démarche de recherche d'emploi. Il a notamment recours aux organismes spécialisés en développement de l'employabilité, avec lesquels il conclut des ententes de soutien financier. Certains interviennent d'ailleurs spécifiquement auprès de la main-d'œuvre féminine.

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 643-4810; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/