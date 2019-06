Concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science - La CSQ décerne trois prix

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de remettre trois prix dans le cadre de la 23e édition du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science qui souligne la volonté et le travail de femmes qui s'inscrivent à un programme de formation professionnelle ou technique, ou à un baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies visant l'exercice d'un métier à prédominance masculine.

Des félicitations bien méritées

« Au nom de la CSQ, je tiens à féliciter toutes les lauréates du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science, et plus particulièrement les trois gagnantes du prix Persévérance auxquelles j'ai eu l'honneur de remettre une bourse de 2 000 dollars. Pour la formation professionnelle et technique, il s'agit d'Alice Gingras-Gagné, étudiante au programme Transport de camions du Centre de formation du transport routier de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et de Marie-Sophie Girard, étudiante au programme Technologie de systèmes ordinés du Cégep de Limoilou. Pour le volet Excelle Science, il s'agit de Audrey-Anne Ally, étudiante en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke », a mentionné Line Camerlain, première vice-présidente de la CSQ.

Un concours toujours d'actualité

Tout en rappelant que la CSQ est fière partenaire de ce concours depuis 1997, Line Camerlain souligne que « les trois lauréates sont des modèles de persévérance pour les futures étudiantes qui devront, à leur tour, prendre leur place afin d'exercer le métier traditionnellement masculin qu'elles auront choisi. Fortes de leur confiance en soi, de leur passion et de leur engagement professionnel, elles ont trouvé des solutions aux divers obstacles rencontrés lors de leur formation. Elles peuvent être extrêmement fières de leur réussite. Ces femmes courageuses ouvrent la voie aux prochaines générations et font évoluer la société vers une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Chapeau, les filles! »

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : @csq_centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Pour renseignements et demandes d'entrevues : Richard-Pierre Caron, Attaché de presse par intérim, CSQ, 438 334 1120, 514 356 8888, poste 2611, Courriel : caron.richard-pierre@lacsq.org

Related Links

http://www.lacsq.org/