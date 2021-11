Concours à l'échelle du Canada pour reconnaître les professionnels de la pharmacie

TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - En vue de soutenir les professionnels de la pharmacie qui se dépassent pour donner la priorité aux patients, Apotex inc., le plus important fabricant pharmaceutique au Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle acceptait dès maintenant les soumissions dans le cadre du tout premier concours des professionnels de la pharmacie qui se démarquent. Un professionnel de la pharmacie de chaque province ou territoire (13) aura l'occasion de gagner :

(1) un don de 2 500 $ CA à l'organisme de bienfaisance de leur choix qui cadre avec la philosophie de don d'Apotex; et

(2) la rédaction d'un article mettant en valeur les gagnants, à lʼinterne chez Apotex et à lʼexterne dans une publication pharmaceutique nationale dʼune valeur de 11 200 $ CA.

« Au fil des ans, nous avons démontré notre engagement pour la réussite des pharmacies grâce à plusieurs initiatives, dons, services et ressources. Cette année, nous souhaitons élargir notre appréciation de nos partenaires en reconnaissant leurs accomplissements dans la pharmacie et les soins aux patients », déclare Raymond Shelley, vice-président principal, Activités commerciales, Canada et Caraïbes.

Comment participer au concours des pharmaciens qui se démarquent?

Le concours des professionnels de la pharmacie qui se démarquent débute le 30 novembre 2021 (00 h 01 HE) et se poursuit jusqu'au 30 décembre 2021 (23 h 59 HE). Pour être admissible à participer au concours, tout candidat doit : (1) être un résident autorisé et avoir atteint l'âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence au Canada; et (2) être un pharmacien autorisé dans le territoire où le prix est remis, un technicien en pharmacie ou un assistant en pharmacie. Pour participer, les présentateurs doivent fournir une description ou du matériel connexe qui montrent comment leur candidat choisi est allé au-delà des attentes pour les patients ou la pratique pharmaceutique. Les professionnels de la pharmacie canadiens peuvent se nommer eux-mêmes et tout résident canadien ayant atteint l'âge légal de la majorité peut nommer un professionnel de la pharmacie de son choix. Vous trouverez des détails sur la participation au concours, les critères d'admissibilité et une foire aux questions, ainsi que les modalités à l'adresse https://www1.apotex.com/ca/fr/contest/apothecaryheroes. Aucun achat requis pour participer au concours. Les gagnants seront annoncés au plus tard le 19 janvier 2022.

À propos d'Apotex Inc.

Apotex Inc. est une société pharmaceutique mondiale, fière de ses racines canadiennes, qui produit des médicaments haut de gamme et abordables pour les patients du monde entier. Apotex emploie près de 8 000 personnes à travers le monde dans les secteurs de la fabrication, de la R et D et des opérations commerciales. Apotex Inc. exporte ses produits vers plus de 100 pays et territoires, et exerce ses activités dans plus de 45 pays, avec une présence importante au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Grâce à l'intégration verticale, Apotex est composée de nombreuses divisions et sociétés affiliées, parmi lesquelles Apotex Inc., qui travaille sur les médicaments génériques; Apotex Corp., société affiliée d'Apotex Inc. qui commercialise et vend des produits aux États-Unis; Apobiologix, division d'Apotex Inc. qui se consacre au développement de médicaments biosimilaires; Aveva, société affiliée d'Apotex Inc. qui conçoit et fabrique à l'échelle mondiale et de façon entièrement intégrée des solutions transdermiques complètes; Apotex Consumer Products, division d'Apotex Inc. qui se concentre sur les produits de marque; et Global Active Pharmaceutical Ingredients (GAPI), division d'Apotex Inc. qui s'emploie à la fabrication de principes actifs pour Apotex et des tierces parties. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web : www1.apotex.com/ca/fr/home.

