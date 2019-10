Conclusion des discussions entre les Producteurs de lait de chèvre du Québec et Agropur

LONGUEUIL, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une rencontre avec les Producteurs de lait de chèvre du Québec, Agropur coopérative a annoncé aujourd'hui qu'elle doit conclure les pourparlers entamés il y a maintenant un an. Malgré un travail fait de bonne foi pour trouver des solutions, aucune ne pourra être réalisée.

Agropur a exploré différentes avenues et mis des efforts afin d'identifier des projets viables économiquement pour justifier de garder l'usine de Saint-Damase ouverte, mais aucune n'a pu se concrétiser. La Coopérative continuera de prendre du lait de chèvre jusqu'à la fin de décembre tel qu'entendu avec les Producteurs de lait de chèvre et la production de l'usine cessera définitivement en mars 2020 comme prévu.

Il s'agit d'une conclusion malheureuse tant pour Agropur que pour l'industrie caprine québécoise. La Coopérative comprend la déception que cette décision peut susciter chez les Producteurs de lait de chèvre.

L'entente de confidentialité signée par les deux parties ne permettent à aucune d'elles d'exposer publiquement les options qui ont fait l'objet d'échanges.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3 161 membres et ses 8 800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iögo, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. www.agropur.com

