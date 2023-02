QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, annonce la conclusion d'une entente de principe avec le Syndicat des agents de protection de la faune du Québec, qui représente plus de 360 membres. À ce jour, le gouvernement a conclu des ententes avec près de 90 % des agents et agentes de la paix de la province.

Cette nouvelle entente de principe propose une bonification de la rémunération et des conditions de travail afin de favoriser notamment la qualité des services à la population.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel afin que le syndicat puisse présenter l'offre à ses membres.

Citations :

« L'entente de principe annoncée aujourd'hui illustre le travail considérable réalisé par les deux parties dans les dernières semaines. Je tiens à remercier les équipes de négociation pour tous les efforts déployés. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

« Nos agentes et agents jouent un rôle fondamental, au quotidien, pour assurer la protection de notre patrimoine faunique. L'annonce de cette entente de principe est une excellente nouvelle. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

