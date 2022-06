CONCILIATION TRAVAIL-ÉTUDES - Les entreprises se doivent d'avoir de bonnes pratiques, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte récent où le nombre de jeunes de moins de 16 ans occupant des postes laissés vacants par la pénurie de main d'œuvre est en croissance, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réitère l'importance de mettre en place des pratiques dans le milieu de travail afin de favoriser la réussite éducative des employés étudiants de tous âges.

Nous sommes d'avis que le fait de s'initier, sous certaines balises, au marché du travail pendant l'adolescence est une excellente pratique qui peut à la fois aider nos jeunes à développer leur autonomie, acquérir de nouvelles compétences, aider au choix de carrière et même favoriser la persévérance scolaire.

Pour ce faire. la mise en place de mécanismes favorisant cette réussite est l'élément phare de la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire, lancée par la FCCQ en 2022 et élaborée par le comité de travail sur la persévérance scolaire de la Table ronde entre le milieu des affaires et de l'éducation.

Pour lire la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire : ici

Pour consulter les Outils et approches pour encourager la persévérance scolaire et autres façons de faciliter la conciliation travail-étude en entreprise : ici

Cette Charte ainsi que les outils et les approches à adopter pour encourager la poursuite du parcours académique n'auraient pu être possibles sans la contribution du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) et des membres de la Table ronde entre le milieu des affaires et de l'éducation. Nous encourageons tous les employeurs québécois soucieux de l'avenir des jeunes Québécois à signer la Charte et à mettre en place les meilleures pratiques de conciliation travail-étude.

« La pénurie de main-d'œuvre est un phénomène généralisé dans toutes régions du Québec et l'apport des jeunes au marché du travail est non négligeable, certes, mais la réussite scolaire se doit d'être l'objectif principal de tout un chacun. Dans ce contexte, les entreprises ont une grande part de responsabilité afin de s'assurer du bien-être et du succès académique de leurs employés-étudiants et d'encourager la persévérance scolaire à tous les niveaux. Une conciliation travail-étude réussie est bénéfique pour tous les acteurs, que ce soit pour les jeunes, les employeurs, que la société québécoise dans son ensemble », soutient Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

