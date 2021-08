CONCEPTION HARBOUR, TL, le 6 août 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Pendant que le pays et la province commencent à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, les deux gouvernements savent à quel point les investissements dans les infrastructures essentielles sont importants pour reconstruire en mieux.

Il est crucial pour le bien-être de la province de prendre des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et l'annonce d'aujourd'hui est un élément clé du soutien à de telles mesures.

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Craig Williams, maire de la ville de Conception Harbour, ont aujourd'hui annoncé un financement visant à améliorer la sécurité routière à Conception Harbour.

Le projet prévoit la construction d'un nouveau mur de soutènement de 10 mètres en pierre armée sur le chemin Bacon Cove, dans la municipalité de Conception Harbour. En outre, un ponceau et une excavation du canal seront inclus pour assurer la sûreté et la stabilité du mur de soutènement. Ce projet permettra d'améliorer les conditions de conduite pour que les déplacements quotidiens soient plus sécuritaires.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20 000 $ pour la réalisation de ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit également plus de 20 000 $ et la ville de Conception Harbour contribue pour plus de 4 000 $ au projet.

Citations

« Les investissements dans l'infrastructure publique sont essentiels pour que les collectivités rurales et autres petites collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador restent saines, fortes et dynamiques. Le mur de soutènement en pierre armée sur Bacon Cove Road rendra les déplacements dans la collectivité plus sûrs, plus fiables et plus résilients. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à rendre possible l'importante annonce d'aujourd'hui! »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« La sécurité des automobilistes et des travailleurs est toujours une priorité absolue pour tous les travaux routiers. Cette nouvelle infrastructure permettra de créer une route plus sécuritaire pour les automobilistes, les résidents et les touristes de Conception Harbour. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« La ville de Conception Harbour est très heureuse de travailler avec tous les ordres de gouvernement sur ce projet. Ce financement permet à la ville d'offrir des routes sécuritaires aux résidents de la région. »

Craig Williams, maire de la ville de Conception Harbour

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du . Une part de 2 milliards de dollars de ce financement servira à étayer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et du Nord comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

